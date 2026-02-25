Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να σημείωσε διπλό ρεκόρ καριέρας στην Euroleague αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα για τον Ολυμπιακό στο Κάουνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν ύστερα από δύο παρατάσεις στην «Zalgirio Arena» μέχρι να γνωρίσουν την ήττα με 99-94 από την γηπεδούχο Ζάλγκιρις και να «ρίξουν» το ρεκόρ τους στο 18-10.

Πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ναι μεν έφυγε ηττημένος από το Κάουνας ωστόσο «γέμισε» την στατιστική του με δύο προσωπικά ρεκόρ καριέρας.

Συγκεκριμένα σημείωσε 32 πόντους και «έσπασε» το προηγούμενο ρεκόρ των 31 πόντων από τον ημιτελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι με αντίπαλο την Μονακό.

Επιπλέον «κατέβασε» εννέα ριμπάουντ η οποία ήταν η καλύτερή του επίδοση μετά τα πέντε ριμπάουντ που είχε σε πέντε διαφορετικά ματς (με αντίπαλους και πάλι την Ζάλγκιρις, την Ρεάλ, την Βίρτους, την Παρτίζαν και την Μονακό) από τη σεζόν 2024-25 και μετά.