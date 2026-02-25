Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Κάουνας και γνώρισε την ήττα από την Ζάλγκιρις με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την 1η θέση της κατάταξης.

Σ' ένα ματς το οποίο κρίθηκε ύστερα από δύο παρατάσεις, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Ζάλγκιρις με 99-94 και έριξε το ρεκόρ του στο 18-10 με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πολύ, πλέον, από την 1η θέση της κατάταξης.

Λίγο νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε κέρδισε δύσκολα την Παρτίζαν με 81-78 και διεύρυνε την απόστασή της από τον Ολυμπιακό και την Βαλένθια.

Η 29η αγωνιστική

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν

20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο

21:15 Παναθηναϊκός - Παρί

21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου

Κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 21-7 * Ολυμπιακός 18-10 Βαλένθια 18-10 Ρεάλ Μαδρίτης 17-11 Μπαρτσελόνα 17-11 Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11 Μονακό 16-12 Παναθηναϊκός 16-12 Ερυθρός Αστέρας 16-12 Ντουμπάι 14-14 Αρμάνι Μιλάνο 14-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15 Μπάγερν Μονάχου 12-16 Βίρτους Μπολόνια 12-16 * Παρί 9-18 Αναντολού Εφές 9-19 Μπασκόνια 9-19 Παρτίζαν 9-20 Βιλερμπάν 7-21

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Η επόμενη αγωνιστική (30η)

Πέμπτη 5 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό

21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις

21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα

21:45 Ρεάλ - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 6 Μαρτίου