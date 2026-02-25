Ο Ολυμπιακός σε κρίση, ψάχνει απαντήσεις μέσα στην περιδίνησή του!

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό AKTOR, έχασε και από τη Ζάλγκιρις επιβεβαιώνοντας την πιο δύσκολη περίοδο της σεζόν. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη δεύτερη παράταση (99-94) από την Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague σε μια αναμέτρηση που είχε διπλή ευκαιρία για να φτάσει στη νίκη. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τον Έβαν Φουρνιέ που δεν πάσαρε την μπάλα στον ακροβολισμένο Τάϊλερ Ντόρσεϊ προκαλώντας την οργή του Γιώργου Μπαρτζώκα και στο τέλος της πρώτης παράτασης όταν σε επίθεση 17 δευτερολέπτων πριν τη λήξη «σπατάλησε» την κατοχή ο διεθνής γκαρντ των «ερυθρολεύκων» για να κάνει ένα τρίποντο υπό τις χειρότερες προϋποθέσεις. Στη δεύτερη παράταση ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος οδήγησε τους Λιθουανούς στη νίκη, καθώς οι παίκτες της ελληνικής ομάδας είχαν έλλειμμα ενέργειας.

Προφανώς και οι απουσίες του Σάσα Βεζένκοβ και του Νίκολα Μιλουτίνοφ αποτελούν έναν βασικότατο παράγοντα της ήττας του Ολυμπιακού απέναντι βέβαια σε μια Ζάλγκιρις που δεν ήταν και μεγαθήριο. Είναι δυο παίκτες που προσδίδουν σιγουριά και μεγάλη ασφάλεια στην ομάδα με τον Βεζένκοβ στο σκοράρισμα και τον Μιλουτίνοφ στο «ζωγραφιστό».

Η αλήθεια είναι πως απέναντι στους Λιθουανούς ο Ταϊρίκ Τζόουνς που πήρε τον χρόνο του Σέρβου σέντερ στο παρκέ ήταν καταπληκτικός (είχε 14 πόντους με 4/5 ελεύθερες βολές, 5/6 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 25:01 λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, οι εύκολοι πόντοι χωρίς ντρίμπλα του Σάσα Βεζένκοβ έλειψαν από τον Ολυμπιακό που στα κομμάτια που ήταν κακός θύμισε την εικόνα που είχε στον τελικό του Κυπέλλου στην Κρήτη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Θα έλεγε κανείς πως έμεινε στο... Ηράκλειο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που με εξαίρεση ελάχιστα κομμάτια στο παιχνίδι που υιοθέτησε το «Bartzokas Ball» στη συνέχεια επιδόθηκε σε ατομικές ενέργειες των παικτών του που δεν είχαν πάντα αποτέλεσμα. Για την ακρίβεια, όσο είχαν φρεσκάδα και ενέργεια ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ οι λύσεις υπήρχαν, όταν κουράστηκαν δεν υπήρχε άλλη επιλογή και οι επιθέσεις δεν είχαν αποτέλεσμα.

Ο Άλεκ Πίτερς που χρειάζονταν αυτή τη φορά ειδικά απόντος του Βεζένκοβ να συνδράμει επιθετικά ήταν κάκιστος (σε 34:15 λεπτά είχε 2/11 σουτ εντός παιδιάς!). Κάτι που μπορεί να συμβεί με το δεδομένο πως δεν είχε ρυθμό και το σουτ είναι εκτός από ζήτημα καλής ψυχολογίας και ημέρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» μοιάζουν να έχουν μείνει πνευματικά και αγωνιστικά στο Ηράκλειο, στην ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στον τελικό του Κυπέλλου, και από τότε να κινούνται σε μια αγωνιστική περιδίνηση. Ο Ολυμπιακός δεν θυμίζει σε τίποτε την ομάδα που ήλεγχε τον ρυθμό και «έπνιγε» τους αντιπάλους της με τη συνέπεια και τη σκληράδα της.

Οι μεγάλες ομάδες κρίνονται στις δύσκολες στιγμές. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ακριβώς σε μία τέτοια. Το Κάουνας επιβεβαίωσε ότι η ομάδα δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το «τραύμα» του Ηρακλείου. Το αν αυτή η περίοδος θα αποδειχθεί μια προσωρινή κρίση ή θα βαθύνει περισσότερο, θα φανεί άμεσα. Η απάντηση πλέον πρέπει να δοθεί στο παρκέ από τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

