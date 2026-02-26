Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Europa League.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League αλλά και την αναμέτρηση των Πρασίνων με την Παρί για τη Euroleague.

Πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι Galacticos by Interwetten στις 14:00 μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις και τα δεδομένα για τις ενδεκάδες στο Πλζεν-Παναθηναϊκός και στο Θέλτα - ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Πρώτο ρίχνεται στη μάχη το «τριφύλλι», που αντιμετωπίζει τους Τσέχους στις 19:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 3. Στις 22:00 ακολουθεί η αναμέτρηση του Δικεφάλου του Βορρά, που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4 και την ελεύθερη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στο «Τelekom Center Athens» στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague. Τζάμπολ στις 21:45, με το παιχνίδι να είναι live στο Nova Sports prime. Επιπλέον, σπουδαία μέρα και για το μπάσκετ γυναικών η σημερινή, με τον Αθηναϊκό να διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του EuroCup κόντρα στη Βιλνέβ στις 20:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports start.

Αμέσως μετά τη λήξη του ματς στο Μαρούσι, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στις 23:30.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας