Πιο συγκεκριμένα ο πρώην «αστέρας» του NBA αφηγήθηκε στον κόσμο αυτά που πέρασε, με την περιγραφή του να... σόκαρει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ξύπνησε και ήταν καλυμμένος με το αίμα του.

Ωστόσο, δεν θέλησε να πει λεπτομέρειες για το τι πέρασε και στη συνέχεια έστειλε μήνυμα ζωής για τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και τα πράγματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κρις Μπος:

«Ξύπνησα καλυμμένος με το ίδιο μου το αίμα. Ήταν τρελό. Έγινε γρήγορα, ακαριαία. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ. Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με τη γυναίκα μου και, πριν το καταλάβω, ήμουν στο πάτωμα.

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όπως βλέπετε ακόμα αναρρώνω. Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικός. Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Με έκανε πραγματικά να δω τη ζωή διαφορετικά και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Τι κάνουμε για τον εαυτό μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τη ζωή μας.

Και ό,τι κι αν είναι αυτό, ένα πράγμα παίρνω από όλο αυτό. Φρόντισε να μην περιμένεις. Μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω υπέροχα γι’ αυτό. Τώρα σκέφτομαι περισσότερο πώς ζω την καθημερινότητά μου. Αυτό είναι πραγματικά το μήνυμα, μην περιμένεις.

Μην περιμένεις να κάνεις το βήμα. Μπορεί να περιμένεις μια προαγωγή. Μπορεί να θέλεις να δοκιμαστείς για μια ομάδα. Μπορεί να θέλεις να πας εκείνες τις διακοπές. Μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και τελικά δεν τα κάνουμε ποτέ.

Αυτό λοιπόν παίρνω από όλο αυτό μην περιμένεις. Αν θέλεις να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, μην περιμένεις απλώς κάν’ το. Μπορεί να πέσεις κάτω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τυχερός που γύρισα πίσω. Ήταν σκοτάδι δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πέρα από το ότι επέστρεψα εδώ. Δεν έχω καμία ανάμνηση, καμία μνήμη, πέρα από το ότι γύρισα πίσω.

Οπότε μην περιμένεις».