Οι Μπακς πήραν τη ματσάρα με τους Καβς με 118-116 χάρη σε καλάθι του Πόρτερ.

Ανεβασμένοι οι Μπακς το τελευταίο διάστημα, παλεύουν για την είσοδο στο play in της Ανατολής. Τα ελάφια που έπαιξαν άλλο ένα ματς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επικράτησαν με 118-116 των Καβς. Έτσι πήγαν στο 26-31.

Ο Πόρτερ ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στο Μιλγουόκι με καλάθι, 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Είχε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ρόλινς μέτρησε 18 πόντους και 9 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Άλεν είχε 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Σρέντερ πρόσθεσε 26 πόντους για τους ιππότες που θέλουν να είναι στην πρώτη 4άδα της Ανατολής.

Σημαντικό ρόλο για τους νικητές έπαιξαν τα τρίποντα, με τους Μπακς να σουτάρουν με 19/45 και να παίρνουν λύσεις στον τομέα αυτό. Έχουν πάρει ψυχολογία τα ελάφια.