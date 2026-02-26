Oι Πίστονς πήραν τη μάχη μεταξύ των κορυφαίων ομάδων, 10 σερί νίκες οι Σπερς (vid)

Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Σπερς, οι Πίστονς και οι Γουόριορς. Tριπλός Σενγκούν για το Χιούστον.

Οι Σπερς επικράτησαν με 110-107 των Ράπτορς και έτσι έφτασαν στις 10 σερί νίκες στο ΝΒΑ. Ο Βασέλ είχε 21 πόντους και ο Φοξ μέτρησε 20 πόντους. Από την άλλη πλευρά από 20 πόντους είχαν Κουίκλι και Ίνγκραμ.

Οι Πίστονς έστειλαν μήνυμα στους Θάντερ

Στη μάχη των κορυφαίων ομάδων στο ΝΒΑ, νικητές ήταν οι Πίστονς που επικράτησαν με 124-116 των Θάντερ για να ανέβουν στο 43-14. Στο 45-15 οι ηττημένοι. Ο Κάνινγχαμ είχε 29 πόντους με 13 ασίστ και ο Ντούρεν 29 με 15 ριμπάουντ. Ο Τζέιλιν Γουίλιαμς είχε 30 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Γουάλας μέτρησε 23 πόντους.

Με τριπλό Σενγκούν οι Ρόκετς

Οι Ρόκετς επικράτησαν με 128-97 των Κινγκς για να ανέβουν στο 36-21. Ο Σενγκούν είχε 26 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ο Σέπαρντ είχε 28 πόντους και 21 πρόσθεσε ο Ντουράντ. Από την άλλη 22 είχε ο Γουέστμπρουκ.

Άνετα οι Γουόριορς

ΟΙ Γουόριορς επικράτησαν με 133-112 των Γκρίζλις δείχνοντας την ποιότητα τους. Ο Ρίτσαρντ είχε 21 πόντους και από 19 ο Πέιτον με τον Ποτζιέμσκι. Για τους ηττημένους ο Τζι Τζι Τζάκσον μέτρησε 24 πόντους.