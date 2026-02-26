Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (26/2) αγώνων της Euroleague.

Μετά τον Ολυμπιακό, που ηττήθηκε μετά από 2 παρατάσεις στο Κάουνας από τη Ζαλγκίρις (99-94), σειρά παίρνει και ο Παναθηναϊκός για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο T-Center την Παρί, θέλοντας να πάρουν το 17ο ροζ φύλλο αγώνα και να παραμείνουν σε απόσταση βολής από τις πρώτες θέσεις.

Το τζάμπολ έχει πλέον αλλάξει ώρα, θα γίνει στις 21:45 (λόγω του αγώνα των «πρασίνων» με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League) και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.

Νωρίτερα, στις 19:00 η Ντουμπάι περιμένει τη Βιλερμπάν (Novasports 4), στις 20:30 η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports 6), ενώ στις 21:05 η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 5) και η Μπασκόνια τη Βαλένθια (Novasports 3).

Τέλος, την ίδια ώρα με το ματς του Παναθηναϊκού (21:45), η Ρεάλ Μαδρίτης περιμένει την Μπάγερν Μονάχου (Novasports 4).

Οι σημερινές μεταδόσεις