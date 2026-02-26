Μασιούλις: «Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει τα πάντα»
Η Ζάλγκιρις επικράτησε του Ολυμπιακού με 99-94 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τόμας Μασιούλις να αναφέρεται στις δηλώσεις τους στη νίκη της ομάδας του.
Ο Λιθουανός τεχνικός τόνισε πως ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, ενώ επίσης χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό μια πολύ καλή ομάδα που έχει τα πάντα.
Αναλυτικά όσα είπε στη flash inteview ο Τόμας Μασιούλις:
«Ήταν μια απίστευτη νίκη. Φτάσαμε κοντά στην ήττα κάποιες φορές, αλλά στο τέλος είχαμε και λίγη τύχη. Πήραμε τη νίκη και την αφιερώνουμε στον κόσμο μας.
Κοιτάμε μόνο το σημερινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια τεράστια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα πάντα. Είμαι χαρούμενος, δεν κοιτάω τη βαθμολογία και πάμε βήμα-βήμα για να δούμε στο τέλος που θα βρεθούμε».
Στη συνέχεια στη συνέντευξη τύπου είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν απίστευτο παιχνίδι νομίζω οι οπαδοί μας απόλαυσαν να βλέπουν το ματς. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου»
