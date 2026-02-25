Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην κατάσταση των τραυματισμών των Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Κάουνας και γνώρισε την ήττα από την Ζάλγκιρις με 99-94 ύστερα από δύο παρατάσεις, έχοντας ωστόσο και δύο σημαντικές απουσίες.

Ο λόγος για του Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ για τους οποίους αναφέρθηκε ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν το ματς ήταν δύο ημέρες πιο μετά θα έπαιζε ο Βεζένκοβ. Οπότε θα παίξει στο επόμενο ματς» και συνέχισε μιλώντας για τον Σέρβο σέντερ.

«Όσον αφορά τον Μιλουτίνοφ έχει σπάσει τον αντίχειρά του και χρειάζεται λίγος χρόνος. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα είναι έτοιμος στο επόμενο ματς αλλά επειδή μεσολαβούν 10 ημέρες έως το επόμενο ματς ελπίζω να έχουμε και τον Μιλουτίνοφ στην διάθεσή μας».