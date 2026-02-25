Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Ο εκνευρισμός του Μπαρτζώκα με τον Φουρνιέ στην τελευταία επίθεση
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εκνευρίζεται έντονα με τον Εβάν Φουρνιέ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Συγκεκριμένα ο coach των «ερυθρολεύκων» φώναξε στον Γάλλο γκαρντ για την απόφασή του να μην πασάρει την μπάλα στην τελευταία κατοχή που είχε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση.
Ο Φουρνιέ πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή και στη συνέχεια έχασε την μπάλα από κλέψιμο με τον ίδιο φανερά εκνευρισμένος να απαντάει στον προπονητή του, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να πηγαίνει στην παράταση.
