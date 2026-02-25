Μπαρτζώκας: «Απογοητευτικός ο τρόπος που χάσαμε, μερικές φορές μία φάση αποφασίζει το παιχνίδι»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία (99-94) , με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στις δηλώσεις του στα στοιχεία που κόστισαν τη νίκη στην ομάδα του.
Επίσης ο διεθνής τεχνικός μίλησε και για τις αποφάσεις που καμιά φορά, μπορεί να κρίνουν ένα παιχνίδι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Όταν χάνεις με αυτό τον τρόπο το παιχνίδι είναι πολύ απογοητευτικό. Είχαμε τις δύο τελευταίες επιθέσεις και στην κανονική περίοδο και στην παράταση και δεν σκοράραμε, νομίζω αξίζαμε κάτι παραπάνω για την προσπάθειά μας, αλλά δεν το καταφέραμε να το πάρουμε».
Για το τι μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι: «Μερικές φορές έχει να κάνει μόνο η μία απόφαση. Έχασε ένα λέι απ ο Γουόοκαπ και μετά έβελε ένα τρίποντο ο Γκος στην άλλη πλευρά, μερικές φορές μία φάση αποφασίζει το παιχνίδι».
