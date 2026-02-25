Στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την διαιτησία και συγκεκριμένα για τις αποφάσεις των Κοβάλσκι και Μπαένα στο ματς με την Ζάλγκιρις, όπως ανέφερε στο Gazz Floor by Novibet ο Αχιλλέας Μαυροδόντης.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα απέναντι στη Ζάλγκριρις στην δεύτερη παράταση, σε ένα παιχνίδι όπου οι διαιτητικές αποφάσεις έπαιξαν κομβικό ρόλο σύμφωνα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, εντός των Ερυθρόλευκων υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις των Κοβάλσκι και Μπαένα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπως μεταφέραμε και στο Gazz Floor by Novibet.

Η δυσαρέσκεια έχει να κάνει και με την τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας, όταν και δεν δόθηκαν δύο φάουλ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ.