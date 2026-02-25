Μαυροδόντης: «Έντονη δυσαρέσκεια του Ολυμπιακού για την διαιτησία»
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα απέναντι στη Ζάλγκριρις στην δεύτερη παράταση, σε ένα παιχνίδι όπου οι διαιτητικές αποφάσεις έπαιξαν κομβικό ρόλο σύμφωνα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.
Μάλιστα, εντός των Ερυθρόλευκων υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις των Κοβάλσκι και Μπαένα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπως μεταφέραμε και στο Gazz Floor by Novibet.
Η δυσαρέσκεια έχει να κάνει και με την τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας, όταν και δεν δόθηκαν δύο φάουλ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ.
Ολόκληρη η τοποθέτηση του Αχιλλέα Μαυροδόντη για την διαιτησία στο Gazz Floor by Novibet:
