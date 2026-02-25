Παρουσιάζοντας ένα πολύ καλό πρόσωπο από το δεύτερο δεκάλεπτο και έπειτα, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε στο Βελιγράδι της Αναντολού Εφές με 91-81, για την 29η «στροφή» της EuroLeague.
Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς, που σούταρε με 50% από το τρίποντο (12/24) πανηγύρισε την 17η νίκη του στον θεσμό, έχοντας ως κορυφαίο τον Τζάρεντ Μπάτλερ που τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους. Στον αντίποδα για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Ντοζίερ που πέτυχε εξίσου 21!
Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Στην πρώτη περίοδο αμφότερες οι ομάδες ήταν «χέρι-χέρι» στο σκορ με την Αναντολού Εφές να εκμεταλλεύεται τα επιθετικά ριμπάουντ της και να παίρνει ένα προβάδισμα τεσσάρων πόντων στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (19-23, 10’). Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης καθ'όλη τη διάρκεια της 2ης περιόδου, πραγματοποιώντας μάλιστα επιμέρους σερί (25-11) στο φινάλε και αυτό ήταν το στοιχείο που της έδωσε το προβάδισμα στο ημίχρονο (44-37, 20’).
Deep three. Butler. 🎯🔥#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/Nzmr3KmJor— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) February 25, 2026
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι έκαναν πιο εύκολα λάθη και αυτό οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν και μπόρεσαν να ψαλιδίσουν περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στους τρεις (65-62, 30’). Η Εφές με την έναρξη της 4ης περιόδου μπόρεσε να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να βρει εύκολους πόντους, κάνοντας το παιχνίδι ντέρμπι, οδεύοντας προς το φινάλε (69-66, 33').
Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς βελτίωσε την άμυνά της και στη συνέχεια μπόρεσε να βρει εκ νέου σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ και έπειτα από καλάθι και φάουλ του Νόουρα, πήγε την απόσταση του σκορ στους 9 (75-66, 35'). Στα τελευταία λεπτά οι Σέρβοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και μετά από goal φάουλ του Τσίμα Μονέκε (83-73, 38'),.... κλείδωσαν την 17η νίκη τους.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 44-37, 65-62, 91-81.
MVP ΗΤΑΝ Ο…Τζάρεντ Μπάτλερ με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο….Ντοζίερ που πέτυχε 21 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα (12/24, 50%) στο τρίποντο από τον Ερυθρό.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ….Ο Ερυθρός Αστέρας είχε κερδίσει με 65-87.
Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μπάτλερ 21π, Νόουρα 14π., ΜακΚιντάιρ 12π., Μονέκε 12π., Μπολομπόι 9π., Κάλινιτς, 9π., Ιζούντου 6π., Ντόμπριτς 3π., Μοτεγιούνας 3π, Οτζελέγιε 2π.
Αναντολού Εφές (Λάσο): Ντοζίερ 21π., Κορντινιέ 12π., Λόιντ 12π., Οσμάνι 11π., Χαζέρ 8π., Πουαριέ 6π., Μπουμπουά 5π., Λι 2π., Τζόουνς 2π.
|#
|Παίκτης
|Λεπτά
|Πόντοι
|2FG
|3FG
|FT
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|1
|R. Beaubois
|09:48
|5
|1/1 (100%)
|1/3 (33.3%)
|0/0
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|4
|2
|S. Hazer*
|16:00
|8
|2/5 (40%)
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|6
|3
|J. Loyd*
|24:41
|12
|1/4 (25%)
|2/5 (40%)
|4/6 (66.7%)
|0
|3
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|12
|5
|S. Lee
|20:22
|2
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|2/3 (66.7%)
|0
|2
|2
|4
|0
|2
|0
|4
|0
|8
|N. Weiler-Babb
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|I. Cordinier
|18:02
|14
|4/4 (100%)
|2/6 (33.3%)
|0/0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|8
|15
|P. Dozier*
|31:07
|21
|4/9 (44.4%)
|3/7 (42.9%)
|4/6 (66.7%)
|0
|5
|5
|5
|1
|0
|1
|8
|22
|17
|V. Poirier*
|20:12
|6
|2/4 (50%)
|0/0
|2/2 (100%)
|2
|4
|6
|1
|1
|0
|2
|10
|14
|21
|C. Swider
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|E. Osmani*
|28:51
|11
|4/4 (100%)
|1/4 (25%)
|0/0
|4
|3
|7
|2
|0
|3
|0
|1
|13
|33
|E. Yilmaz
|10:19
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|88
|K. Jones
|20:38
|2
|1/1 (100%)
|0/0
|0/2 (0%)
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|2
|3
|5
|Team
|—
|—
|—
|—
|—
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
