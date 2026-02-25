Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός 99-94: Μαρτύριο στη Zalgirio
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Κάουνας, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να γνωρίζει την ήττα με 99-94.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απώλεσε διψήφιες διαφορές, με την Ζάλγκιρις να επιστρέφει και να πηγαίνει εν τέλει το παιχνίδι στην παράταση. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να εκτελέσει, ενώ στο τέλος της πρώτης παράτασης ο Ντόρσεϊ αστόχησε στο τρίποντο της νίκης.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 18-10, ενώ η Ζάλγκιρις ανέβηκε στο 17-12.
Ο Εβάν Φουρνιέ των 32 πόντων δεν ήταν αρκετός, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ντόρσεϊ και 14 ο Τζόουνς.
Φρανσίσκο και Γουίλιαμς-Γκος είχαν από 23 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Λο και 14 ο Ράιτ.
Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά και παρά το καλό του ξεκίνημα (4-9, 3'), είδε την Ζάλγκιρις να τρέχει ένα 7-0 και να παίρνει τα ηνία (11-9, 6'). Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι - χέρι μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου και το σκορ στο 10' ήταν 18-18.
Ο Μπιρούτις έκανε το 20-18 στο 11', με τον Ολυμπιακό να απαντά με ένα σερί 0-11 και τον Φουρνιέ σε μεγάλα κέφια, για το 20-29 στο 13'. Τα τρίποντα έβαλαν ξανά τη Ζάλγκιρις στο ματς (31-31, 27'), με το ημίχρονο να κλείνει στο 37-39.
Ο Τζόουνς έβγαλε ξανά ενέργεια και ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία, κάνοντας το σκορ στο 24 41-51. Η Ζάλγκιρις συνέχισε να πιέζει και μείωσε, όμως ο Ολυμπιακός είχε απαντήσεις και κράτησε τα ηνία, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το υπέρ του 51-60.
Ο Ολυμπιακός ανέβασε το προβάδισμά του στους 11, όμως ένα τραγικό τρίλεπτο σε άνμυνα και επίθεση έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους να μπουν και πάλι στο ματς (76-76, 25'). Ο Φουρνιέ βγήκε μπροστά και με σερί φάσεις έβαλε τον Ολυμπιακό σε ρόλο οδηγού (63-69), όμως η Ζάλγκιρις με σερί μεγάλα σουτ έκανε το σκορ 73-71 στα 40', εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Γάλλου. Παρόλα αυτά ο Τζόυνς έκανε το σκορ 73-73, όμως ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να εκτελέσει στην εκπνοή και το παιχνίδι πήγε στην παράταση.
Ο Ντόρσεϊ μπήκε ζεστός και ο Ολυμπιακός είχε πάντα ένα σημείο αναφοράς, όμως η Ζάλγκιρις βρήκε μεγάλα σουτ και έκανε το σκορ 82-78 στο 1:23 για το φινάλε. Ένα καλάθι του Φουρνιέ και ένα του Ντόρσεϊ μετά από κλέψιμο και ασίστ του Γουόκαπ έκαναν το σκορ 82-82, όμως ο Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να σκοράρει στην εκπνοή.
Στην δεύτερη παράταση ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +5 (82-87), όμως σερί τρίποντα της Ζάλγκιρις την έβαλαν σε ρόλο οδηγού. Στο 48' το σκορ έγινε 93-89, με τον Φουρνιέ να μειώνει, όμως ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο. Τελικό σκορ 99-94 και ήττα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ…. Έβαλε μεγάλα σουτ στο τέλος.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ... Γκος και Φρανσίσκο με 23 πόντους και 4 τρίποντα έκαστος.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μόουζες Ράιτ που απέναντι στην πρώην ομάδα του είχε 14 πόντους και 13 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Άλεκ Πίτερς που έμεινε στους 4 πόντους με 2/11 εντός παιδιάς.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... συγκινητικός ο Εβάν Φουρνιέ με 32 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73, 82-82, 99-94
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|OR
|DR
|TR
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|F C
|F D
|PIR
|+/-
|1 N. Williams-Goss *
|33:53
|23
|5/10
|4/7
|1/5
|0
|3
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|3
|19
|3 S. Francisco
|42:33
|23
|2/3
|4/8
|7/7
|0
|3
|3
|7
|2
|4
|2
|0
|0
|8
|36
|7 M. Wright *
|38:07
|14
|4/6
|1/2
|3/6
|4
|9
|13
|1
|2
|4
|4
|0
|2
|6
|28
|8 I. Brazdeikis
|14:58
|7
|3/5
|0/0
|1/3
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|9 D. Giedraitis
|12:54
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|10 A. Tubelis *
|20:24
|10
|4/8
|0/3
|2/2
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|5
|1
|-1
|12 M. Lo *
|27:22
|15
|2/5
|3/6
|2/2
|1
|3
|4
|2
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|17
|14 D. Sleva
|26:51
|1
|0/3
|0/2
|1/2
|1
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|3
|1
|-2
|15 L. Birutis
|11:53
|4
|2/2
|0/0
|0/0
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|9
|17 M. Rubstavicius
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|51 A. Butkevicius *
|14:07
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|3
|92 E. Ulanovas
|06:58
|2
|1/2
|0/1
|0/0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|Team
|250:00
|99
|23/44
|12/30
|17/27
|13
|29
|42
|18
|9
|13
|8
|3
|18
|28
|121
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|OR
|DR
|TR
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|F C
|F D
|PIR
|+/-
|0 T. Walkup *
|26:58
|5
|1/5
|1/4
|0/0
|4
|2
|6
|4
|1
|2
|0
|0
|4
|0
|3
|1 F. Ntilikina
|16:10
|3
|0/2
|1/1
|0/0
|1
|2
|3
|2
|1
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|3 T. Ward *
|25:03
|9
|4/7
|0/0
|1/1
|2
|4
|6
|3
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|13
|11 M. Morris
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 K. Papanikolaou
|07:05
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|22 T. Dorsey *
|31:45
|16
|6/14
|1/5
|1/2
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|2
|2
|3
|8
|25 A. Peters *
|34:15
|4
|2/6
|0/5
|0/0
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|-2
|34 C. Joseph
|06:52
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-3
|45 D. Hall
|24:59
|8
|3/4
|0/0
|2/2
|2
|5
|7
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|13
|77 S. McKissic
|19:42
|3
|0/2
|1/4
|0/0
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|88 T. Jones *
|25:01
|14
|5/6
|0/0
|4/5
|5
|2
|7
|6
|2
|0
|1
|0
|5
|6
|29
|94 E. Fournier
|32:10
|32
|5/12
|5/9
|7/8
|2
|7
|9
|3
|1
|6
|1
|2
|4
|4
|26
|Team
|250:00
|94
|26/58
|9/30
|15/18
|20
|32
|52
|24
|7
|14
|3
|8
|28
|18
|92
