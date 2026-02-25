Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα τρομερό παιχνίδι που κρίθηκε στην δεύτερη παράταση, γνώρισε την ήττα στη Zalgirio Arena από την Ζάλγκιρις με 99-94.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απώλεσε διψήφιες διαφορές, με την Ζάλγκιρις να επιστρέφει και να πηγαίνει εν τέλει το παιχνίδι στην παράταση. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να εκτελέσει, ενώ στο τέλος της πρώτης παράτασης ο Ντόρσεϊ αστόχησε στο τρίποντο της νίκης.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 18-10, ενώ η Ζάλγκιρις ανέβηκε στο 17-12.

Ο Εβάν Φουρνιέ των 32 πόντων δεν ήταν αρκετός, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ντόρσεϊ και 14 ο Τζόουνς.

Φρανσίσκο και Γουίλιαμς-Γκος είχαν από 23 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Λο και 14 ο Ράιτ.

Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά και παρά το καλό του ξεκίνημα (4-9, 3'), είδε την Ζάλγκιρις να τρέχει ένα 7-0 και να παίρνει τα ηνία (11-9, 6'). Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι - χέρι μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου και το σκορ στο 10' ήταν 18-18.

Ο Μπιρούτις έκανε το 20-18 στο 11', με τον Ολυμπιακό να απαντά με ένα σερί 0-11 και τον Φουρνιέ σε μεγάλα κέφια, για το 20-29 στο 13'. Τα τρίποντα έβαλαν ξανά τη Ζάλγκιρις στο ματς (31-31, 27'), με το ημίχρονο να κλείνει στο 37-39.

Ο Τζόουνς έβγαλε ξανά ενέργεια και ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία, κάνοντας το σκορ στο 24 41-51. Η Ζάλγκιρις συνέχισε να πιέζει και μείωσε, όμως ο Ολυμπιακός είχε απαντήσεις και κράτησε τα ηνία, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το υπέρ του 51-60.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε το προβάδισμά του στους 11, όμως ένα τραγικό τρίλεπτο σε άνμυνα και επίθεση έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους να μπουν και πάλι στο ματς (76-76, 25'). Ο Φουρνιέ βγήκε μπροστά και με σερί φάσεις έβαλε τον Ολυμπιακό σε ρόλο οδηγού (63-69), όμως η Ζάλγκιρις με σερί μεγάλα σουτ έκανε το σκορ 73-71 στα 40', εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Γάλλου. Παρόλα αυτά ο Τζόυνς έκανε το σκορ 73-73, όμως ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να εκτελέσει στην εκπνοή και το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Ο Ντόρσεϊ μπήκε ζεστός και ο Ολυμπιακός είχε πάντα ένα σημείο αναφοράς, όμως η Ζάλγκιρις βρήκε μεγάλα σουτ και έκανε το σκορ 82-78 στο 1:23 για το φινάλε. Ένα καλάθι του Φουρνιέ και ένα του Ντόρσεϊ μετά από κλέψιμο και ασίστ του Γουόκαπ έκαναν το σκορ 82-82, όμως ο Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να σκοράρει στην εκπνοή.

Στην δεύτερη παράταση ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +5 (82-87), όμως σερί τρίποντα της Ζάλγκιρις την έβαλαν σε ρόλο οδηγού. Στο 48' το σκορ έγινε 93-89, με τον Φουρνιέ να μειώνει, όμως ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο. Τελικό σκορ 99-94 και ήττα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ…. Έβαλε μεγάλα σουτ στο τέλος.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ... Γκος και Φρανσίσκο με 23 πόντους και 4 τρίποντα έκαστος.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μόουζες Ράιτ που απέναντι στην πρώην ομάδα του είχε 14 πόντους και 13 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Άλεκ Πίτερς που έμεινε στους 4 πόντους με 2/11 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... συγκινητικός ο Εβάν Φουρνιέ με 32 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73, 82-82, 99-94

Player Min PTS 2FG 3FG FT OR DR TR AST STL TO BLK F BLK A F C F D PIR +/- 1 N. Williams-Goss * 33:53 23 5/10 4/7 1/5 0 3 3 3 1 1 1 0 2 3 19 3 S. Francisco 42:33 23 2/3 4/8 7/7 0 3 3 7 2 4 2 0 0 8 36 7 M. Wright * 38:07 14 4/6 1/2 3/6 4 9 13 1 2 4 4 0 2 6 28 8 I. Brazdeikis 14:58 7 3/5 0/0 1/3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 5 9 D. Giedraitis 12:54 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 1 10 A. Tubelis * 20:24 10 4/8 0/3 2/2 1 1 2 0 0 1 0 1 5 1 -1 12 M. Lo * 27:22 15 2/5 3/6 2/2 1 3 4 2 2 0 0 1 1 2 17 14 D. Sleva 26:51 1 0/3 0/2 1/2 1 3 4 2 1 1 0 1 3 1 -2 15 L. Birutis 11:53 4 2/2 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 1 1 9 17 M. Rubstavicius 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 A. Butkevicius * 14:07 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 92 E. Ulanovas 06:58 2 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Team 250:00 99 23/44 12/30 17/27 13 29 42 18 9 13 8 3 18 28 121

Player Min PTS 2FG 3FG FT OR DR TR AST STL TO BLK F BLK A F C F D PIR +/- 0 T. Walkup * 26:58 5 1/5 1/4 0/0 4 2 6 4 1 2 0 0 4 0 3 1 F. Ntilikina 16:10 3 0/2 1/1 0/0 1 2 3 2 1 2 0 1 3 0 1 3 T. Ward * 25:03 9 4/7 0/0 1/1 2 4 6 3 0 1 0 1 2 2 13 11 M. Morris 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 K. Papanikolaou 07:05 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 22 T. Dorsey * 31:45 16 6/14 1/5 1/2 2 2 4 1 0 0 1 2 2 3 8 25 A. Peters * 34:15 4 2/6 0/5 0/0 1 4 5 0 0 0 0 1 2 1 -2 34 C. Joseph 06:52 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 45 D. Hall 24:59 8 3/4 0/0 2/2 2 5 7 2 0 0 0 1 3 1 13 77 S. McKissic 19:42 3 0/2 1/4 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 2 88 T. Jones * 25:01 14 5/6 0/0 4/5 5 2 7 6 2 0 1 0 5 6 29 94 E. Fournier 32:10 32 5/12 5/9 7/8 2 7 9 3 1 6 1 2 4 4 26 Team 250:00 94 26/58 9/30 15/18 20 32 52 24 7 14 3 8 28 18 92



