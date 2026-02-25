O Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου και ετοιμάζεται για ντέρμπι. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regular season.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει από το Κάουνας και μετά από το διάλειμμα για τις Εθνικές ομάδες, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15) για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το διάστημα ανάμεσα στα παιχνίδια της 29ης και της 30ης αγωνιστική, ώστε να φροντίσουν τους τραυματίες Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ και να τους έχουν όσο το δυνατόν νωρίτερα ετοιμοπόλεμους.

Μετά το ντέρμπι, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για διαβολοβδομάδα στην Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει τις Παρί και Μονακό.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος της σεζόν: