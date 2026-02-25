Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει από το Κάουνας και μετά από το διάλειμμα για τις Εθνικές ομάδες, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15) για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το διάστημα ανάμεσα στα παιχνίδια της 29ης και της 30ης αγωνιστική, ώστε να φροντίσουν τους τραυματίες Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ και να τους έχουν όσο το δυνατόν νωρίτερα ετοιμοπόλεμους.
Μετά το ντέρμπι, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για διαβολοβδομάδα στην Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει τις Παρί και Μονακό.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος της σεζόν:
- 30ή αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (10/03, 21:45): Παρί-Ολυμπιακός
- 32η αγωνιστική (12/03, 20:00): Μονακό-Ολυμπιακός
- 14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)
- 33η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 34η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
