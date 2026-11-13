Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα μείνει εκτός από τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον Άρη και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε σήμερα (13/11) στο ΣΕΦ για την προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Άρη (15/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta), καθώς η τιμωρία του ολοκληρώθηκε αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί απέναντι στους Θεσσαλονικείς για τη GBL αλλά ούτε κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για τη EuroLeague.

Ο 30χρονος ομογενής γκαρντ όλο αυτό το διάστημα έκανε ατομικές προπονήσεις και ως εκ τούτου δεν έχει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό, ούτως ώστε να επιστρέψει εντατικά στις υποχρεώσεις των Πειραιωτών.