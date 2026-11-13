Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ κόντρα σε Άρη και Μακάμπι
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε σήμερα (13/11) στο ΣΕΦ για την προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Άρη (15/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta), καθώς η τιμωρία του ολοκληρώθηκε αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί απέναντι στους Θεσσαλονικείς για τη GBL αλλά ούτε κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για τη EuroLeague.
Ο 30χρονος ομογενής γκαρντ όλο αυτό το διάστημα έκανε ατομικές προπονήσεις και ως εκ τούτου δεν έχει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό, ούτως ώστε να επιστρέψει εντατικά στις υποχρεώσεις των Πειραιωτών.
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