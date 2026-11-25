Βαλένθια - Παναθηναϊκός 83-86: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Βαλένθια - Παναθηναϊκός για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Απίθανο φινάλε στη «Roig Arena», με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με ένα πολύ μεγάλο διπλό. Οι «πράσινοι» χάρη σε ένα φανταστικό buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, πήρανε τη νίκη με 86-83 επί της Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: eurokinissi
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