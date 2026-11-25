Ο Παναθηναϊκός AKTOR άντεξε στην πίεση της Βαλένθια, βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και απέδρασε με ένα σπουδαίο διπλό δείχνοντας χαρακτήρα και τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να εξηγούν με την απόδοση τους γιατί είναι μεγάλοι παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε χαρακτήρα και προσωπικότητα στην Ισπανία, επικρατώντας της Βαλένθια (86-83) για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, σ' ένα παιχνίδι με ανατροπές και δραματικό φινάλε, οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν την πίεση και βρήκαν τις μεγάλες εκτελέσεις όταν η μπάλα έκαιγε.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στηρίχθηκε στην εξαιρετική αμυντική της λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο, κρατώντας τη Βαλένθια στους 34 πόντους και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 34-39, έμοιαζε να έχει την κυριαρχία στο παρκέ.

Στην επανάληψη, ωστόσο, οι κακές επιθετικές επιλογές και ορισμένα αβίαστα λάθη έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να επιστρέψουν βρίσκοντας ρυθμό μέσα από το εξαιρετικό επιθετικό τους transition. Ο Τι Τζέι Σορτς βρήκε ρυθμό, η Βαλένθια ανέβασε την πίεσή της και το παιχνίδι άλλαξε λογική.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν είχε το «καθαρό μυαλό» που έπρεπε, κράτησε αρκετά τη μπάλα και σε συνδυασμό με ορισμένες κακές αποφάσεις (τρίποντα) του Γκέρσον Γιαμπουσέλε έδωσε τη δυνατότητα στους Ισπανούς να πιστέψουν πως μπορούν.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια βρήκε σημαντικές λύσεις από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τα δυο μεγάλα τρίποντά τους να βοηθούν στην ανάκτηση του ελέγχου και στη δημιουργία διαφοράς.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε μάχη κατοχή με κατοχή. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο προσπάθησε να αποσυντονίσει τους «πράσινους», κρατώντας αρκετά την μπάλα, όμως εκεί μίλησε η ποιότητα των μεγάλων πρωταγωνιστών. Ο Κέντρικ Ναν με καθοριστικό σουτ ισοφάρισε σε 83-83, δίνοντας ξανά στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη.

Η τελευταία λέξη ανήκε στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Με ένα απίθανο τρίποντο από τα 9,3 μέτρα, ο Αμερικανός έστειλε την μπάλα στο καλάθι και χάρισε στον Παναθηναϊκό ένα τεράστιο διπλό μέσα στην Ισπανία.

Η αφύπνιση του Γκραντ

Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν δίχως αμφιβολία ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα μέχρι να φτάσουμε στα δυο μεγάλα σουτ του Ναν και του Χέιζ-Ντέιβις. Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ είχε 14 πόντους με 4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:38 λεπτά συμμετοχής, θυμίζοντας τον παλιό καλό Γκραντ που είχε ξεχάσει ο κόσμος. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχασε ποτέ την εμπιστοσύνη του στον Αμερικανό άσο, καθώς ήξερε πολύ καλά τι μπορεί να του δώσει και το έβλεπε αυτό και από τις προπονήσεις.

Η στιγμή του Ομπράντοβιτς

Ξεχωριστή ήταν και η αντίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο νικητήριο τρίποντο. Ο έμπειρος τεχνικός έσφιξε τις γροθιές του και ξέσπασε σε μια αυθόρμητη κραυγή, ζώντας με ένταση τη στιγμή της μεγάλης επιτυχίας. Μια εικόνα που είχε τη δική της συναισθηματική αξία, ιδιαίτερα μετά τη δύσκολη εμπειρία του στην Παρτίζαν. Ο Ομπράντοβιτς άξιζε να ζήσει ξανά τέτοιες βραδιές, γεμάτες ένταση, χαρά και μεγάλες μπασκετικές στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην είχε σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε όμως αυτό που απαιτούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, χαρακτήρα, ποιότητα και παίκτες που αναλαμβάνουν την ευθύνη στα δύσκολα. Το 83-86 στη Roig Arena ήταν ένα διπλό με ξεχωριστή αξία και ένα ακόμη δείγμα πως οι μεγάλες προσωπικότητες κάνουν τη διαφορά όταν όλα κρίνονται σε ένα σουτ.