Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγγελία στον Αθλητικό Δικαστή για Μπαρτζώκα και Ολυμπιακό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε την ΚΑΕ Ολυμπιακός στη Euroleague για τα όσα έγιναν στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Aλλά δεν έμεινε εκεί. Οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή για τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η καταγγελία για την ΚΑΕ Ολυμπιακός αφορά την ανακοίνωση των Πειραιωτών, όπου κάτω από την οποία εμφανίστηκαν σχόλια για στοχοποίηση δικαστών στα social media της ομάδας, όπως τονίζει ο Παναθηναϊκός.

Kάτω από τον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού, υπήρχαν σχόλια οπαδών που ζητούσαν να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των δικαστών. Οι πράσινοι θεωρούν πως οι δικαστές βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε ύβρεις και απειλές κάτω από επίσημη ανάρτηση της ΚΑΕ.

Η πράσινη ΚΑΕ έκανε καταγγελία και προς τον Μπαρτζώκα και έχει να κάνει με τις δηλώσεις του head coach του Ολυμπιακού για το πρόστιμο των 50.000 ευρώ που δέχθηκε. Τις δηλώσεις τις είχε κάνει στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των ερυθρόλευκων επί της Χάποελ.