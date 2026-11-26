Ιφί για τη φημολογία περί Ολυμπιακού: «Καμία πρόθεση να φύγω από την Παρί»
Πήρε θέση για τη φημολογία που συνδέει το όνομά του με τον Ολυμπιακό, ο Ναντίρ Ιφί.
Συγκεκριμένα μετά τον ατζέντη του, ο Γάλλος γκαρντ, τόνισε πως είναι προσηλωμένος στους στόχους του με την Παρί και δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ιφί:
«Θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, μετά από όλα όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα.
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Είμαι απόλυτα προσηλωμένος στη φετινή σεζόν με την Παρί και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω από την ομάδα και τους συμπαίκτες μου σε κανένα σημείο της φετινής χρονιάς.
Έχουμε έναν κοινό στόχο και σκοπεύουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, τόσο στη EuroLeague όσο και στη Betclic Élite».
I want to clarify with everything being said lately. I’m fully focused on my season with the Paris basketball and I have no intention to leave my club and teammates at any moment this season. We are on a mission and plan to go as far as possible both in Euroleague and Betclic Elite.— Nadir Hifi (@thenadirhifi) November 26, 2026
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