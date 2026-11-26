Ο Ναντίρ Ιφί πραγματοποιεί μία ακόμη εξαιρετική σεζόν και είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Παρί.

Σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Παρί, η οποία εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της. Μπορεί η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας να μην είχε ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, όμως με τον Ναντίρ Ιφί να ηγείται, έχει πετύχει εφτά διαδοχικές νίκες στη EuroLeague.

Το 1-6 μετά τις πρώτες εφτά αγωνιστικές, έχει γίνει 8-6, με την Παρί να βρίσκεται 11η, σε ισοβαθμία με άλλες πέντε ομάδες. Η ομάδα του Μαξίμ Λεφέβρ έχει... ρολάρει για τα καλά, ένα σύνολο που είναι αθλητικό, με τον Ιφί να είναι ο σούπερ σταρ.

Από την πρώτη σεζόν των Παριζιάνων στη EuroLeague, ο 24χρονος είχε κάνει αισθητή την παρουσία του και είναι ο μοναδικός που έχει παραμείνει στο ρόστερ. Μετά από 14 αγωνιστικές, είναι πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση με 20.4 πόντους μέσο όρο, ανά 25.4 λεπτά, ενώ έχει και 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

Τι έχει κάνει ο Ιφί στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του και ξεχωρίζει; Στο διπλό κόντρα στην Εφές για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, με 95-90, είχε πετύχει τους τελευταίους 7 πόντους της ομάδας του. Με τις Φενέρμπαχτσε (111-109), Μπαρτσελόνα (86-89) και Χάποελ (97-96) είχε πετύχει το τελευταίο, νικητήριο καλάθι.

Ο 24χρονος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει εντυπωσιάσει άπαντες στην Ευρώπη. Μάλιστα, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη Γαλλία, με τις ετήσιες αποδοχές του να αγγίζουν το 1.1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2028.