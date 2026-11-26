Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τη σπουδαία εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ, το σερί εκτός... λογικής, αλλά και το μεταγραφικό πλάνο της ομάδας.

Πραγματικά αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός τις τελευταίες αγωνιστικές στη EuroLeague, είναι κάτι εντυπωσιακό. Ταλαιπωρείται από ένα σορό προβλήματα και όμως, βρίσκει τις απαραίτητες λύσεις για να παίξει το μπάσκετ του και να φτάσει σε μεγάλες νίκες. Για πρώτη φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχει τέσσερα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Πήρε ένα «τρελό» διπλό στη Λεμεσό επί της Μακάμπι και έκανε τρία... πάρτι στα Λιόσια με Ντουμπάι, Ρεάλ και Χάποελ.

Το πιο πρόσφατο παιχνίδι, ήταν αυτό κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, είχε προστεθεί ένα ακόμη πρόβλημα στον Ολυμπιακό, μιας και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, έμεινε εκτός δωδεκάδας λόγω ίωσης. Και όμως, έστω και αν ο Κόρι Τζόσεφ ήταν ο μοναδικός διαθέσιμος point guard, ο Μπαρτζώκας βρήκε ξανά τον τρόπο, για να μπορέσει η ομάδα να πάρει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Από το πρώτο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να βάλουν τη Χάποελ, στο δικό τους τέμπο αγώνα.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε σε όλα τα δεκάλεπτα και ιδιαίτερα στο τέταρτο, με ένα τρομερό επιμέρους σκορ 32-11, μπόρεσε να «εκτοξεύσει» τη διαφορά στους 25 πόντους (104-79). Όλα αυτά με τον Τζόσεφ να παίζει 38 λεπτά και να μοιάζει πιο... φρέσκος από ποτέ, τον Φουρνιέ 32 και τον Βεζένκοβ 31. Παρά τα συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών και τις απουσίες, οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν τον τρόπο τους και για αυτό μετά από 14 αγωνιστικές στη EuroLeague, είναι μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία.

Η χημεία, το ολοκληρωτικό μπάσκετ και οι σταρ

Όπως είπε και ο coach: «Έχουμε εξαιρετική χημεία στα αποδυτήρια, είναι απολαυστικό να βλέπεις την ομάδα να παίζει με τέτοιο ομαδικό πνεύμα». Πράγματι, είναι απόλαυση να βλέπεις τον Ολυμπιακό να παίζει και αυτός είναι και ο λόγος που οι φίλαθλοι, έχουν δεθεί τόσο πολύ με την ομάδα. Υπάρχει υγεία και ο κάθε παίκτης, παίζει για τον άλλο. Δεν υπάρχει πρώτα το «εγώ», αλλά το σύνολο. Κλασικό παράδειγμα, είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει αλλάξει πολύ το στυλ παιχνιδιού του.

Η εμφάνισή του κόντρα στη Χάποελ ήταν εξαιρετική, με τον ίδιο να κάνει ρεκόρ καριέρας στη EuroLeague. Είναι η πρώτη φορά που μοίρασε διψήφιο αριθμό ασίστ (11), ενώ πέτυχε και 23 πόντους σε ένα εξαιρετικό double-double. Ο Φουρνιέ δεν έχει μοναδικό σκοπό να σκοράρει. Εκτός ότι η άμυνά του είναι πολύ καλή, οι πάσες του είναι... πάρε-βάλε και το παιχνίδι του έχει γίνει ολοκληρωτικό.

Ο Βεζένκοβ από την άλλη, είναι ο ορισμός της σταθερότητας, μιας και είναι μόνιμα ανάμεσα στους διακριθέντες. Είχε 21 πόντους (8/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Το πρόσωπο του αγώνα πάντως, ήταν ο άνθρωπος που έμεινε για την περισσότερη ώρα στο παρκέ. Ο λόγος φυσικά για τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος αποθεώθηκε στη Sunel Arena.

Στα τελευταία παιχνίδια, ο Καναδός γκαρντ ξεκινάει στη βασική πεντάδα και φαίνεται πως αυτός ο ρόλος, του ταιριάζει «γάντι». Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και κόντρα στη Χάποελ φάνηκαν από νωρίς οι προθέσεις του. Στο πρώτο δεκάλεπτο, είχε 14 πόντους με 4/4 τρίποντα και 1/2 δίποντα. Ο 35χρονος Τζόσεφ είναι σαν να περνάει δεύτερη μπασκετική νιότη και είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό. Δικαιολογημένα αναδείχθηκε MVP του αγώνα, μιας και είχε 27 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Ο ένας παίζει για τον άλλο και πραγματικά ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα είναι απόλαυση. Απορίας άξιο τι είναι ικανή αυτή η ομάδα να πετύχει, άμα αφήσει πίσω της εντελώς τα προβλήματα τραυματισμών.

Ο Ντόρσεϊ και το μεταγραφικό πλάνο

Οι παίκτες της ομάδας (που δεν θα πάνε στις εθνικές τους) είναι έτοιμοι να απολαύσουν το τετραήμερο ρεπό τους. Η δουλειά για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ωστόσο δεν τελειώνει, μιας και υπάρχει κινητικότητα στη μεταγραφική αγορά. Το πιο πιθανό είναι μέσα στα επόμενα 24ωρα (έως την Κυριακή ή το αργότερο μέχρι την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν), οι Πειραιώτες θα έχουν προχωρήσει σε προσθήκη ή προσθήκες.

Το όνομα του Σακίλ ΜακΚίσικ ακούγεται έντονα μετά και την επίσκεψή του στην Αθήνα και παρά τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει στην Τουρκ Τέλεκομ, θα ήταν ένα ρεαλιστικό σενάριο να επιστρέψει «σπίτι» του ο Σακ.

Από την άλλη, εκεί που... καίγεται ο Ολυμπιακός, είναι για μία δυνατή μεταγραφή στην περιφέρεια. Τα δημοσιεύματα είναι πολλά, για παίκτες όπως ο Κάρλικ Τζόουνς ή ο Ναντίρ Ιφί. Το σίγουρο είναι ότι οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν μία δυνατή προσθήκη, που θα απογειώσει τα γκαρντ.

Από κει και πέρα, με τον Ντόρσεϊ, ήταν ξεκάθαρος ο coach Μπαρτζώκας, για μία ακόμη φορά. Είπε ότι είναι εκεί για τους αθλητές που ματώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αν το κάνει αυτό ο Τάιλερ, τότε θα τον υπολογίζει κανονικά στην ομάδα. Γιατί πάνω απ' όλα, είναι ο Ολυμπιακός!

VISA: «Το Ζεις με Πάθος-Το Ζούμε Μαζί Σου»