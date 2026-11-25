Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια με το απίθανο buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις όπως και στα περσινά playoffs αλλά στέκεται περισσοτερο στην μεγάλη εικόνα των «πρασίνων» όπου το πρόσημο ήταν θετικό.

Και εκεί που λες ότι τα έχεις δει όλα στο μπάσκετ, έρχονται βραδιές σαν και αυτή της 24ης Νοεμβρίου στην Βαλένθια που συνειδητοποιείς ότι ενδεχομένως να μην έχεις δει και τίποτα!

Μόνο ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το φινάλε που επιφύλασσε η αναμέτρηση της «Roig Arena». Είναι από αυτά που λες ότι «δεν γίνονται». Αποκλείεται να γίνονται. Και όμως. Γίνονται και παραγίνονται. Και όχι μόνο γίνονται, αλλά… ξαναγίνονται! Και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις φρόντισε να προσφέρει ένα σπάνιο «deja vu». Δεν πέρασαν καλά-καλά επτά μήνες από το Game 2 των περσινών playoffs και ο Αμερικανός φόργουορντ «ξέρανε» στο «μηδέν» την ισπανική ομάδα. Με (σχεδόν) τον ίδιο τρόπο. Buzzer beater τρίποντο από τα εννέα μέτρα και πανομοιότυπος πανηγυρισμός με τρέξιμο στα αποδυτήρια.

Όπως φαίνεται στην Βαλένθια θα ακούνε από εδώ και στο εξής το όνομα του Χέιζ-Ντέιβις και θα αλλάζουν δρόμο. Κακός μπελάς που τους βρήκε! Εντάξει για να λέμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη, υπήρχε και αρκετή δόση τύχης στο σουτ. Ναι μεν σημάδεψε σωστά, ναι μεν ήταν «καθαρό» (αλλά και πολύ μακρινό) σουτ, αλλά χωρίς την βοήθεια της τύχης, πολύ δύσκολα να έμπαινε η μπάλα μέσα στο αντίπαλο καλάθι. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του αγώνα. Ότι ο Παναθηναϊκός είχε σε αυτό το παιχνίδι και την βοήθεια της θεάς τύχης. Βέβαια οι «πράσινοι» την άξιζαν τη νίκη. Και με το παραπάνω. Και θα μπορούσαν να την πάρουν πολύ πιο εύκολα και χωρίς να χρειαζόταν να κριθεί στην τελευταία φάση και στο τελευταίο σουτ.

Όμως, και παρά το γεγονός ότι ήταν διαφορετικό σουτ σε σχέση με πέρυσι, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Ο Χέιζ-Ντέιβις το έκανε ξανά και αυτό είναι που μένει στο τέλος της ημέρας. Τώρα θα έχει άδικο εάν πάει στον Ζοτς και του αιτηθεί κανά-δυο μέρες παραπάνω για να πάει το ταξιδάκι του; Πάντως αφού κατάφερε να κάνει τον Ομπράντοβιτς να πανηγυρίσει τόσο έξαλλα, είναι άξιο προς αναφορά. Μυθικό το ξέσπασμα του Ζοτς μετά το εύστοχο τρίποντο του Αμερικανού, και η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιους πανηγυρισμούς ο Σέρβος προπονητής.

Ο Παναθηναϊκός ήταν (συνολικά) καλύτερος της Βαλένθια. Είχε πάει το ματς εκεί που ήθελε. Στα μέτρα του. Είχε σταματήσει στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα τον φρενήρη ρυθμό που (μπορεί και) επιβάλλει η ισπανική ομάδα, είχε μειώσει τις πολλές κατοχές που επιδιώκουν οι «Ταρόνιας» με αποτέλεσμα να μειώσει και την παραγωγή τους κατά 12.5 πόντους (σ.σ. πραγματικά μεγάλο το νούμερο και δείχνει την πολύ καλή δουλειά που έκανε το «τριφύλλι»), είχε στόχευση σε επίθεση και άμυνα, είχε βγει το πλάνο και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τη νίκη.

Τα τεχνάσματα του Ζοτς

Άλλωστε ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που είχε στρώσει τον δρόμο από την αρχή του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο στα χέρια της. Και αυτό πρέπει να βλέπουμε πρωτίστως. Την μεγάλη εικόνα. Και όχι τόσο την καλαθαρα του Χέιζ-Ντέιβις στην εκπνοή του αγώνα. Από εκεί και πέρα σαφέστατα και υπήρξαν κάποια «κενά» διαστήματα από βιαστικά και επιπόλαια λάθη, τα οποία οι γηπεδούχοι τα μετέτρεψαν σε πόντους..

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βαλένθια είχε 20 πόντους από τα λάθη της ελληνικής ομάδας, ενώ πήρε 14 πόντους από αιφνιδιασμούς. Και ήταν δεδομένο (και αυτό είναι κάτι που αναλύσαμε πριν από το τζάμπολ του αγώνα με σχετικό κείμενο στο Gazzetta) ότι εάν και εφόσον θα έβρισκε η Βαλένθια ανοικτό γήπεδο θα τον εκμεταλλευτόταν στο έπακρο. Και όποτε της δόθηκαν οι ευκαιρίες το έκανε. Αυτό ήταν και το μοναδικό «μελανό» σημείο των «πρασίνων» οι οποίοι σε γενικές γραμμές έπαιξαν καλύτερα από τους Ισπανούς και άξιζαν στο 100% τη νίκη.

Και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει «έτοιμες» απαντήσεις, δοκιμάζοντας πράγματα και ανακατεύοντας κατά τη διάρκεια του αγώνα την τράπουλα. Για παράδειγμα στην τελευταία στροφή του αγώνα, έβαλε τον Γιαμπουσέλε (ο οποίος είχε τις στιγμές του) στο «πέντε».

Ο Λεσόρ (και ποιος να το περίμενε) είχε τον 3ο μικρότερο χρόνο συμμετοχής με κάτι λιγότερο από 14 λεπτά. Ο Φαλ έπαιξε 21 λεπτά, τα περισσότερα από κάθε άλλο ματς φέτος. Και μάλιστα τα πήγε (και πάλι μετά την αναμέτρηση στο Κάουνας) εξαιρετικά έχοντας γίνει εκ νέου παράγοντας στο παιχνίδι. Και εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι. Είδατε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στα ριμπάουντ; Πόσο δυσκολεύει τους αντιπάλους στο επιθετικό ριμπάουντ; Η Βαλένθια πριν από το τζάμπολ ήταν η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό ριμπάουντ και η καλύτερη συνολικά στα ριμπάουντ. Guess what? Ο Παναθηναϊκός πήρε τη μάχη των ριμπάουντ σε αυτό το παιχνίδι.

Επίσης ο Ομπράντοβιτς εμπιστεύτηκε τον Γκραντ για να εκμεταλλευτεί την (αδυναμία στην) άμυνα του Σορτς με τα ποσταρίσματά του και τον έβγαλε (κάτι παραπάνω από) ασπροπρόσωπο. Ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε αρκετά και στο «δύο» στα 17 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε, δημιουργώντας ανισορροπίες. Και είδαμε τι μπορεί να κάνει ο υγιής και έτοιμος Ρογκαβόπουλος. Και πάντα, μα πάντα, μπορεί να υπάρξει ένας παίκτης, πρώτης γραμμής, που να μην παίξει καθόλου. Στο Κάουνας ήταν ο Μπάντιο. Στη Βαλένθια ήταν ο Μήτογλου. Στην Μπεσίκτας μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Πάντα θα γίνεται γιατί... δεν μπορεί να γίνει αλλιώς!

Το (πιο σημαντικό) τρίποντο του Ναν και ο πάντα πολύτιμος Χουάντσο

Καλά όλα αυτά που αναφέραμε. Και σημαντικά. Όμως για να φτάσει ο Παναθηναϊκός να έχει την τελευταία κατοχή στα χέρια του για να πάρει (όπως και πήρε) τη νίκη στη Βαλένθια χρειαζόταν πρωτίστως η clutch στιγμή του Κέντρικ Ναν. Μπορεί να μνημονεύεται για πολύ καιρό ακόμα το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις και να το βλέπουμε σε όλα τα highlights της σεζόν αλλά αν δεν είχε ευστοχήσει ο Ναν με το σκορ στο 83-80 υπέρ της Βαλένθια, ενδεχομένως τώρα να κάναμε άλλη κουβέντα και να λέγαμε για την μεγαλη ευκαιρία που χάθηκε. Και για την αυτοκτονία που θα είχε διαπράξει ο Παναθηναϊκός έχοντας χάσει (σχεδόν) δικό του παιχνίδι.

Μπορεί να μην ήταν σαρωτικός όπως στο Κάουνας έχοντας πάρει ολοκληρωτικά την κατάσταση στα χέρια του αλλά ο Ναν όταν έπρεπε να «μιλήσει», δεν μίλησε απλά, αλλά… βροντοφώναξε «παρών». Και αν θέλετε την άποψη μου το τρίποντο με το οποίο έφερε το ματς στα ίσια στα 31’’ πριν από το τέλος είναι εξίσου σημαντικό με αυτό του Χέιζ-Ντέιβις και πολύ πιο… δύσκολο. Διαφορετικά να σουτάρει κάποιος όταν η ομάδα του είναι πίσω με τρεις πόντους σ’ ένα τόσο κλειστό παιχνίδι και έχοντας την πίεση του χρόνου και διαφορετικό με το παιχνίδι στην ισοπαλία όπου και να μην ευστοχούσε δεν θα είχε χαθεί τίποτα και το ματς θα είχε πάει στην παράταση.

Οπότε το μισό παιχνίδι ανήκει και στον Ναν. Και καλό θα ήταν να το βάζουμε στο τραπέζι της συζήτησης του εν λόγω αγώνα. Από εκεί και πέρα, για δεύτερο σερί ματς, η εύφημος μνεία πρέπει να γίνει στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Η προσφορά του δεν αποτυπώθηκε ούτε τώρα στην στατιστική. Τους 7 πόντους, τα 6 ριμπάουντ και το 1 κλέψιμο. Έκλεισε χώρους, δυσκόλεψε σουτ, κάλυπτε τους συμπαίκτες του, γέμιζε το παρκέ. Ήταν και πάλι… παντού. Και ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να βλέπει κάποιος τα νούμερά του για να καταλάβει το πόσο πολύτιμος είναι.

Τι γίνεται με τον Φρανσίσκο

Πάμε και λίγο στον Φρανσίσκο ο οποίος μοίρασε 5 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα, είχε μόλις 1/5 σουτ και έκανε και 2 λάθη, τα οποία -αν δεν με πατάει η μνήμη μου- έφεραν και δύο καλάθια στο ανοικτό γήπεδο για την Βαλένθια ή σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα προσπαθεί να «πατήσει» καλά και να εναρμονιστεί στο (τελείως διαφορετικό) μπάσκετ του Ομπράντοβιτς. Τον πιστεύει ο Ζοτς. Και οι συμπαίκτες του. Και τον στηρίζουν.

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν πήρε ο Ναν αμέσως την μπάλα μετά την επαναφορά που έκανε στα τελευταία 3.2’’. Συνήθως ο παίκτης που κάνει την επαναφορά την υποδέχεται ξανά αμέσως έχοντας βρει τον χώρο για να σουτάρει. Αν και προσπάθησε να δημιουργήσει τον χώρο έχοντας τον Τέιλορ λίγο πιο μακριά, ο Φρανσίσκο δεν διάβασε καλά την φάση, είδε τον Μίροτιτς και τον Σορτς να κλείνουν σ’ εκείνον αλλά πρόλαβε να την απελευθερώσει στον Χέιζ-Ντέιβις. Η συνέχεια, γνωστή. Και πάλι «φλέρταρε» με το να του μείνει η μπάλα στα χέρια αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Όπως είχα πει και μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα (και το πιστεύω και πάντα θα το πιστεύω) την τελευταία επίθεση πρέπει να την παίρνουν, είτε ο Σλούκας, είτε ο Ναν. Από τη στιγμή που ο Σλούκας απουσίαζε και δεν είχε βρεθεί καν στην Βαλένθια, περίμενα ότι η μπάλα θα πήγαινε στον Αμερικανό μετά και το μεγάλο τρίποντο στο οποίο είχε ευστοχήσει.

Δεν ξέρω εάν ο Γάλλος ήθελε το σουτ. Δύσκολο όπως είχε εξελιχθεί η φάση. Όμως καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για τον λόγο του ότι πιστεύει πολύ στον Φρανσίσκο και στις δυνατότητες του, θέλει να τον έχει μέσα στο παρκέ στις clutch στιγμές ενός αγώνα. Είτε διαβάζοντας μια φάση για να πασάρει (γιατί μπορεί να πασάρει καλά όταν δεν βιάζεται και δεν είναι επιπόλαιος) είτε για να πάρει ένα μεγάλο σουτ. Να αποκτήσει ψυχολογία. Δεν τον ένοιαξε εάν στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα δεν εκδήλωσε καν επίθεση. Τον πιστεύει και (του) το δείχνει. Και ίσως το συνολικό mindset του «Σίσκο» να αλλάξει ριζικά από μια φάση που θα φέρνει την υπογραφή του. Χρησιμοποιώντας τον τίτλο από το προηγούμενο κείμενο μου «η υπομονή είναι αρετή» απλά θα πω ένα πράγμα: Ας μην βγαίνουν βιαστικά συμπεράσματα. Όχι ακόμα.

Ο Φρανσίσκο έχει πάρει (και έχει βάλει) μεγάλα σουτ. Και εικάζω ότι θα το κάνει και στον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει προσφέρει ακόμα τα αναμενόμενα προσπαθώντας να βρει τον ρόλο του, να πατήσει καλύτερα και να ανταποκριθεί στο μπάσκετ του Ομπράντοβιτς, αλλά όλοι γνωρίζουμε τη αξία του. Απλά πρέπει να εναρμονίσει το skillset του και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί σε μια ομάδα με τόσο υψηλές απαιτήσεις. Και θα το κάνει. Θαρρώ ότι είναι και λίγο ως προσωπικό στοίχημα του Ζοτς. Και δεν θέλει να το χάσει.

VISA: «Το Ζεις με Πάθος-Το Ζούμε Μαζί Σου»