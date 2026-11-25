Ο Κέντρικ Ναν πρόλαβε να πάρει την μπάλα του αγώνα Βαλένθια-Παναθηναϊκός αλλά είχε συγκεκριμένο λόγο που το έκανε!

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από την Βαλένθια για δεύτερη φορά σε διάστημα έξι μηνών και πάλι με τρομερό buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κέντρικ Ναν πρόλαβε να πάρει την μπάλα του αγώνα και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων είχε λόγο που το έκανε. Ποιος ήταν αυτός;

Μα φυσικά να την παραδώσει στον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον συμπατριώτη του, Αμερικανό φόργουορντ.

Δείτε και το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR