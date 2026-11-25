Παναθηναϊκός: Ο Ναν έδωσε την μπάλα του αγώνα στον Χέιζ-Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από την Βαλένθια για δεύτερη φορά σε διάστημα έξι μηνών και πάλι με τρομερό buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κέντρικ Ναν πρόλαβε να πάρει την μπάλα του αγώνα και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων είχε λόγο που το έκανε. Ποιος ήταν αυτός;
Μα φυσικά να την παραδώσει στον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον συμπατριώτη του, Αμερικανό φόργουορντ.
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Δείτε και το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
Anyone interested in some FAMILY MOMENTS after THAT BUZZER?! 👀💚 “Wait for it moment” in the end 😉 https://t.co/kezcOq8RQe— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026
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