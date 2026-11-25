Διαβάστε τις δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά το νικητήριο καλάθι του κόντρα στη Βαλένθια.

Όπως και πέρυσι στο Game 2 των Playoffs, έτσι και τώρα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε την Βαλένθια με Buzzer Beater για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Ισπανία με 83-86.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε στη NOVA μετά το τρομερό του καλάθι και αναφέρθηκε στον τρόπο που επήλθε η νίκη.

Αναλυτικά

Για το καλάθι: «Η ζωή είναι περίεργη, η ζωή είναι ποιητική. Σκέφτομαι, ποιες είναι οι πιθανότητες να κρίνεται το παιχνίδι με νικητήριο καλάθι, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, στο τέλος του χρόνου, με το ίδιο σπριντ προς τα έξω; Είναι πραγματικά ωραίο. Εννοώ, είναι απλώς δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μερικές φορές είσαι τυχερός στη δουλειά σου. Και σήμερα είχαμε λίγη τύχη με το μέρος μας. Είναι απλώς μια νίκη στην κανονική περίοδο. Δεν υπάρχουν κομφετί, δεν υπάρχει τρόπαιο. Προφανώς είναι ωραίο να κερδίζεις, αλλά απλώς νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα, με έναν πολύ δραματικό τρόπο».

Για τη νίκη του Παναθηναϊκού: «Με το ταλέντο που διαθέτουμε, έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή και σπουδαίους παίκτες. Αλλά μας αρέσει να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη μέσα στο παιχνίδι. Μερικές φορές φέρνουμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας σε τέτοιες καταστάσεις και μετά όλοι μιλούν για ηρωισμούς, για το λεγόμενο “hero ball”. Όμως δεν χρειάζεται να κερδίζεις πάντα τα παιχνίδια με τόσο δραματικό τρόπο. Θα ήθελα, λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να το απολαύσουμε, να επιστρέψουμε με καθαρό μυαλό και να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το επόμενο τρίτο της σεζόν με τη σωστή νοοτροπία ως ομάδα. Να προσπαθήσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που θέλει ο προπονητής μας, το οποίο ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί να παίξουμε και γνωρίζουν και οι φίλαθλοί μας ότι μπορούμε να παίξουμε.

Ήταν απλώς ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Υπήρχαν κάποια διαστήματα στα οποία παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ. Αμυνθήκαμε καλά, τους περιορίσαμε σε μία προσπάθεια ανά κατοχή, πήραμε το ριμπάουντ και στην επίθεση κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα, παίξαμε ομαδικά και τη μοιραστήκαμε. Όταν παίζαμε με αυτόν τον τρόπο, έστω και σε κάποια διαστήματα, καταφέρναμε να κάνουμε σερί και να προηγηθούμε με 7, 8 ή 9 πόντους».