Ο Νίκος Παπαδογιάννης βλέπει τον Ολυμπιακό να διαλύει τα κοντέρ και αναρωτιέται πού βρίσκεται το ταβάνι αυτής της ομάδας.

Δεκατέσσερις αγώνες, έντεκα νίκες σύνολο και έξι στα τελευταία επτά, εικοσάρες και εικοσιπεντάρες σε απανωτά ντέρμπι με μνηστήρες, τρεις ήττες στον πόντο, γλυκιά μοναξιά στο αραιό οξυγόνο του ρετιρέ. Ταλαιπωρημένος από μία σειρά βασανιστικά ταξίδια με ατέλειωτα αεροπορικά μίλια στο ξεκίνημα, ξεσπιτωμένος από τη φυσική του έδρα, πληγωμένος από πάμπολλα προβλήματα, και λίαν τεταραγμένος από την ανταρσία του Ντόρσεϊ.

Υποχρεωμένος να χαράξει το σχέδιό του από την αρχή μετά τον τραυματισμό του νέου ηγέτη του. Και όμως, πανίσχυρος, με τον μανδύα του πρωταθλητή Ευρώπης να ανεμίζει στις πλάτες του. Τι άλλο είναι αυτός ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα, αν όχι κορυφαία ομάδα της ως τώρα χρονιάς;

Ο Ολυμπιακός που λατρεύτηκε από τους ουδέτερους και από τα προπονητικά σεμινάρια ήταν ο Ολυμπιακός του εναρκτήριου δεκαλέπτου, όταν το κοντέρ σταμάτησε στους 32 πόντους, στα 6/10 τρίποντα, στις 7 ασίστ και στα «ωωωω» της κερκίδας, αλλά ο Ολυμπιακός που κόβει τα γόνατα του αντιπάλου ήταν αυτός του τελευταίου τριλέπτου του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά το 45-44 ο Γιώργος Μπαρτζώκας έστειλε στο παρκέ ένας θηριώδες σχήμα με Εντζάι, Βεζένκοφ και Χιλ μαζί και έκρυψε τον ορίζοντα. Από τις πέντε κατοχές που εκτέλεσε η Χάποελ στα 2,5 λεπτά που ακολούθησαν, στις τέσσερις δεν βρήκε ούτε στεφάνη, ενώ η πέμπτη ολοκληρώθηκε με προσευχή σε κουφό θεό: μηδέν στα πέντε, με αμυνάρα που έμοιαζε να παίζεται με έξι ή επτά παίκτες. Αυτό το τρίλεπτο ήταν που υπενθύμισε τον τρόπο. Οι 100άρες είναι καλές όταν τροφοδοτούνται από την άμυνα.

Ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 5 πόντων, 49-44 από το 34-40 του 15ου λεπτού, και ο Μπαρτζώκας είχε γεννήσει τη δική του death lineup. Η ρέντα του Κόρι Τζόζεφ και οι στιγμές του Εβάν Φουρνιέ δεν έφταναν για να τρομάξουν τον αξιόμαχο αντίπαλο που είχε ήδη φύγει μία φορά νικητής από την Αθήνα. Ή μήπως ήταν άλλη Χάποελ αυτή που άλωσε πριν από ένα μήνα το ΟΑΚΑ;

Ο Κόρι Τζόζεφ ήταν θέμα χρόνου να γίνει πενταδάτος έναντι του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αλά δεν έχει τα πνευμόνια και τα ποδάρια για να παίξει στον ίδιο ρυθμό πάνω από 35 λεπτά. Ο Φουρνιέ ανέλαβε τη δημιουργία σαν έτοιμος από καιρό να γίνει πόιντ και σούτινγκ γκαρντ μαζί. Και οι ασίστ του δεν ήταν νερόβραστες πασίτσες στο τρίποντο, αλλά πάρε κάρφωσε.

Ο Μπαρτζώκας φρόντισε να προστατεύσει τον Τζόζεφ από την κόπωση αναθέτοντας σε άλλους παίκτες το σετάρισμα της επίθεσης, ώστε να αφοσιωθεί ο Καναδός στην άμυνα (π.χ. πάνω στον Μίτσιτς) αλλά και στην εκτέλεση, όποτε έβλεπε ορίζοντα. Ήταν ο Τζόζεφ από το «ποστ» αυτός που εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους και αποτελείωσε τη Χάποελ.

Ναι, σωστά διαβάσατε, ο κοντούλης Τζόζεφ από το «ποστ». Θα βλέπει τον Μπαρτζώκα και θα σκέφτεται ότι είναι ο Πόποβιτς της Ευρώπης. Εάν μάθουν στο Σαν Αντόνιο ότι αυτός ο παίκτης είναι ρεζέρβα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, θα μας πετάξουν όλους μαζί στα κανάλια.

Το βαρόμετρο Γουόρντ έγινε άγκυρα της άμυνας μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και όλα έγιναν πιο εύκολα, αφού η Χάποελ έμεινε 5 λεπτά άσφαιρη στο ξεκίνημα της δ’ περιόδου. Σε πείσμα της λειψανδρίας, ο Ολυμπιακός μπήκε στην τελική ευθεία με πλεόνασμα ενέργειας απέναντι σε πληρέστατο αντίπαλο και έφτασε στο νήμα πετώντας, σαν να έκαιγε κηροζίνη.

Στο τέλος έβαλε και ένα από απόσταση Χέις-Ντέιβις ο (κορυφαίος όλων) Φουρνιέ, σαν να χρειαζόταν κερασάκι η τούρτα. Δεύτερο (μεγάλο) ματς σερί, που χτυπάνε τα κεφάλια τους στον τοίχο όσοι σκέφτηκαν το μακρύ ταξίδι προς τα Λιόσια και προτίμησαν να πάνε πάσο…

Η Χάποελ φεύγει από την Αθήνα ταπεινωμένη και με πέμπτη ήττα στα τελευταία έξι παιχνίδια της. Τι απέγινε η περυσινή ομαδάρα; Εγώ πάντως δεν θα την ήθελα για αντίπαλο στα πλέι-οφ, την ομάδα του δις εστεμμένου Δημήτρη Ιτούδη και του ζάπλουτου Όφερ Γιανάι, άσχετα αν κλυδωνίζεται και αν σπάει το αντιπαθητικόμετρο.

Ναι, ξέρω ότι η Χάποελ είναι ξεσπιτωμένη και ότι το Μπότεβγκραντ δεν είναι έδρα, αλλά μέχρι τον Μάιο το κονκλάβιο της Βαρκελώνης ( ο Τσους Μπουένο και οι καθρέφτες του) μπορεί να έχει ξανανοίξει μονομερώς τα σύνορα του Ισραήλ, όπως έκανε ξεκούδουνα πέρυσι τέτοιες μέρες.

Τώρα που τελειώσατε την εμβριθή ανάγνωση, περάστε στο σαλόνι του Gazz Floor για να σας κεράσουμε ανάλυση, σχόλιο και ρεπορτάζ για όλα όσα έγιναν απόψε στα Λιόσια και χθες στη Βαλένθια, αλλά και για όσα θα γίνουν αύριο στο ΟΑΚΑ στο κρίσιμο ματς της Εθνικής με τη Γεωργία. Για την τηλεμεταφορά σας αρκεί ένα κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο.



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