Ο Σακίλ ΜακΚίσικ άνοιξε την καρδιά του και το σπίτι του στο Gazzetta. Η επταετής διαδρομή στον Ολυμπιακό, η στιγμή που σήκωσε την EuroLeague , ο Γιώργος Μπαρτζώκας, η Μπέριλ, οι δυσκολίες των παιδικών του χρόνων, τα μαθήματα ζωής και η νέα σελίδα στην Τουρκ Τέλεκομ.

Η αποχώρηση του Σακίλ ΜακΚίσικ από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2026 έκλεισε έναν κύκλο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές διαδρομές ξένου παίκτη στην ιστορία των «ερυθρόλευκων». Μέσα σε αυτά τα χρόνια, ο Αμερικανός έζησε την πίεση των μεγάλων αγώνων, τις διαδοχικές παρουσίες σε Final Four, τις στιγμές που η επιτυχία έμοιαζε να βρίσκεται ένα βήμα μακριά και, τελικά ήρθε το πλήρωμσ του χρόνου για την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης. Η EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα αποτέλεσαν το ιδανικό φινάλε για μια σχέση που δεν περιορίστηκε ποτέ στο παρκέ, για μία σχέση οικογενειακή ή καλύτερα σχεδόν... ερωτική.

Ο ΜακΚίσικ δεν έκρυψε ποτέ ότι ο Ολυμπιακός υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας σταθμός στην καριέρα του. Ήταν η ομάδα στην οποία ένιωσε πως ανήκει, οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράστηκε τις πιο έντονες στιγμές του και μια καθημερινότητα που έγινε κομμάτι της οικογένειάς του. Ωστόσο, τώρα η ζωή στην Τουρκία και η παρουσία του στην Τουρκ Τέλεκομ έχουν φέρει μια διαφορετική καθημερινότητα, έναν νέο ρόλο και νέες ευθύνες. Ο ίδιος απολαμβάνει την ηρεμία, νιώθει ξανά το σώμα του σε εξαιρετική κατάσταση και προσπαθεί να μεταφέρει τις εμπειρίες του στους νεότερους.

Παράλληλα, στη συναισθηματική συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, ο ΜακΚίσικ έκανε μία αναδρομή στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, μίλησε για τα όνειρα που δεν εγκατέλειψε και τη γυναίκα που βρίσκεται δίπλα του σε κάθε βήμα, την πάντα υποστηρικτή, Μπέριλ. Κάπως έτσι, ο Σακίλ αποφάσισε να ξεδιπλώσει τον δικό του κόσμο και να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να μείνει στη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού: ως ένας άνθρωπος που δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει.

Tο βίντεο της συνέντευξης του ΜακΚίσικ στο Gazzetta:

Η συνέντευξη του Σακίλ ΜακΚίσικ στο Gazzetta

Πώς είναι η ζωή στην Τουρκία;

«Για να είμαι ειλικρινής, είναι καταπληκτικά. Έχει πολλή ηρεμία. Η καθημερινότητα είναι μια ευχάριστη αλλαγή μετά από επτά χρόνια στην Ελλάδα. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι το μπάσκετ εδώ. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά, αν και φυσικά η νίκη παραμένει σημαντική. Νιώθω ότι πήγα από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα στα 60 ή στα 70. Και, για να είμαι ειλικρινής, εκτιμώ πολύ αυτή την αλλαγή για τη ζωή μου».

Πώς βλέπεις τον νέο σου ρόλο στην ομάδα;

«Για μένα χρειάστηκε λίγος χρόνος για να προσαρμοστώ στο γεγονός ότι κάνω περισσότερες προπονήσεις και παίζω περισσότερο. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί στο σώμα μου. Με βοήθησε να επανέλθω σε καλή κατάσταση και να παραμείνω υγιής. Νιώθω υπέροχα και αυτό είναι το σημαντικότερο».

Τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα; Ξέρουμε ότι όλη σου η οικογένεια ζούσε εδώ. Τα παιδιά σου πήγαιναν σχολείο και έμαθαν και λίγα ελληνικά. Πώς είναι να ζεις πλέον μακριά από εδώ;

«Νομίζω ότι θα ήταν κάπως κλισέ να πω ότι μου λείπει να βρίσκομαι και να ζω εδώ. Δεν θέλω να το θέσω έτσι, γιατί, όπως είπα, είμαι πολύ χαρούμενος με την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι τώρα.

Όταν όμως ζεις σε ένα μέρος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, συνηθίζεις ορισμένα πράγματα. Την κουλτούρα, τις συνήθειες, τα φαγητά, τα εστιατόρια. Οπότε, νομίζω ότι αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι το να μην έχω πλέον την καθημερινότητα στην οποία όλα μου ήταν οικεία. Τώρα μαθαίνω συνεχώς καινούργια πράγματα. Μου λείπει, λοιπόν, αυτή η σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα βρίσκω τον δρόμο μου».

Είχες πει ότι δεν μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου μακριά από τον Ολυμπιακό. Πλέον αυτή η στιγμή ήρθε. Τι σου λείπει περισσότερο από την ομάδα; Κάποιος συγκεκριμένος συμπαίκτης;

«Όλα τα παιδιά. Ειδικά παίκτες όπως ο Σάσα, ο Μίλου και ο Παπανικολάου, τους οποίους γνωρίζω από την αρχή της διαδρομής μου.

Όταν τους βλέπω, νιώθω μια ζεστασιά. Για να είμαι ειλικρινής, όταν πηγαίνεις σε ένα καινούργιο μέρος, όπως η Τουρκ Τέλεκομ, όπου τα πάντα λειτουργούν εξαιρετικά, συναντάς κάτι που δεν έχω ξαναδεί εκτός EuroLeague. Είναι ένας οργανισμός που θυμίζει ομάδα της EuroLeague. Κάνουν ό,τι μπορούν για να σε εξυπηρετήσουν, να σε εντάξουν στην ομάδα και να σε κάνουν να νιώσεις σαν στο σπίτι σου.

Αλλά, φυσικά, μου λείπουν τα παιδιά και το να βρίσκομαι μαζί τους. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της προσαρμογής. Τώρα, όμως, έχω αρχίσει επιτέλους να βρίσκω τον ρυθμό μου».

Η κατάκτηση της EuroLeague και η πιο δυνατή στιγμή

Εντάχθηκες στον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2020. Η διαδρομή σου στην ομάδα ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού κατέκτησες τόσο την EuroLeague όσο και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρείς ότι αυτό ήταν το φινάλε που θα επέλεγες για αυτή την ιστορία;

«Φυσικά. Το να αποχωρείς έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, έχοντας αποτελέσει μέρος όλων των πρόσφατων επιτυχιών του συλλόγου, είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει αυτή η διαδρομή.

Σε όλη μου τη ζωή αναρωτιόμουν πότε θα καταφέρω να γίνω πρωταθλητής. Πήγα στο λύκειο και δεν κέρδισα ποτέ κάποιο πρωτάθλημα. Πήγα στο κολέγιο και συνέβη το ίδιο. Πέρασα από διάφορες ομάδες και, όταν έφτασα στο τέταρτο Final Four, άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως να μη σηκώσω ποτέ έναν τίτλο.

Και θα το είχα αποδεχτεί αυτό, γιατί έτσι είναι η ζωή. Δεν πάνε πάντα όλα όπως τα θέλουμε. Το να καταφέρω, τελικά, να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα. Η χαρά ήταν τόσο μεγάλη, που αμέσως μετά αναρωτιόμουν: "Εντάξει, τώρα τι κάνεις; Τι ακολουθεί;".»

Ξέρουμε ότι αυτή η ομάδα άξιζε αυτό το πρωτάθλημα, ειδικά μετά την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία της στο Final Four. Υπήρξε, όμως, κάποια στιγμή που σκέφτηκες ότι ίσως να μην τα καταφέρετε ποτέ;

«Ναι, γιατί είχαμε προσπαθήσει και είχαμε αποτύχει τόσες πολλές φορές. Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια ομάδα, γνωρίζεις ότι υπάρχει ουσιαστικά 50% πιθανότητα να χάσεις. Το έχουμε βιώσει αυτό.

Νομίζω, όμως, ότι από τη στιγμή που η ομάδα ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο, απέκτησε μια διαφορετική αυτοπεποίθηση. Βλέπεις ότι, ακόμη και τώρα που έχει απουσίες, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση της EuroLeague. Αυτό συμβαίνει επειδή πλέον έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη νοοτροπία και έναν αέρα αυτοπεποίθησης. Χαίρομαι πολύ για τα παιδιά».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, η σχέση τους και η στιγμή που δεν θα ξεχάσει

Δεν θα μπορούσα να μη σε ρωτήσω για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σας; Είναι ένας άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα, αλλά και ένας πολύ παθιασμένος προπονητής.

«Για μένα, όπως λέω πάντα, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό για παιδιά σαν κι εμένα, που βρίσκονται εδώ από την πρώτη, την πραγματικά πρώτη στιγμή.

Ίσως τα πρώτα δύο χρόνια να ήταν η περίοδος κατά την οποία χτίζαμε και δυναμώναμε τη σχέση μας. Φτάνεις, όμως, σε ένα σημείο όπου, όταν τον βλέπω, θα είναι πάντα ο προπονητής μου, με έναν τρόπο. Γιατί έχουμε πετύχει τόσα πολλά μαζί».

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση, κάποια ιστορία που κρατάς στην καρδιά σου τώρα που βρίσκεσαι μακριά;

«Για μένα ήταν η αγκαλιά ανάμεσα σε εμένα και τον προπονητή μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Είμαι ρεαλιστής. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε «γιατί όχι αυτό;» ή «γιατί όχι το άλλο;». Από τη στιγμή που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, εκείνη η στιγμή που μοιραστήκαμε στο κέντρο του γηπέδου ήταν για μένα αρκετή.

Και όταν τελικά ήρθε η ώρα να φύγω, δεν υπήρχαν άσχημα συναισθήματα. Καταλαβαίνω ότι έτσι είναι η ζωή. Μερικές φορές έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Οπότε, αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου στιγμές από την παρουσία μου στην ομάδα».

Θα μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου να αποτελεί μέρος αυτής της ομάδας και τη φετινή σεζόν; Και, αν όχι, θα μπορούσες να δεις τον εαυτό σου να έχει κάποιον ρόλο σε μια ομάδα όταν αποσυρθείς από το μπάσκετ;

«Το να βρίσκομαι στην Τουρκ Τέλεκομ, σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο, ειδικά σε ό,τι αφορά το EuroCup και τους στόχους που έχει θέσει, είναι ένα υπέροχο συναίσθημα.

Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να βρίσκεσαι στο παρκέ και να έχεις γύρω σου 10 ή 11 μικρότερους αδελφούς, αφού όλοι είναι πολύ νεότεροι από εμένα. Είναι κάτι που δεν περίμενα ποτέ ότι θα με έκανε να νιώθω τόσο καλά. Το να έρχονται και να μου κάνουν ερωτήσεις και να μπορώ να τους δίνω συμβουλές είναι κάτι πολύ όμορφο».

Και είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι πολύ βοηθητικό και για τον προπονητή, καθώς έχει έναν άνθρωπο που λειτουργεί ως προέκτασή του μέσα στο γήπεδο, πιο κοντά στους παίκτες.

«Ακριβώς. Έχει έναν ακόμη άνθρωπο στο παρκέ που έχει περάσει από πολλές καταστάσεις και έχει αποκτήσει εμπειρίες. Και εγώ μαθαίνω πολλά από εκείνον σχετικά με το πώς να είμαι ηγέτης. Στον Ολυμπιακό είχαμε παίκτες που ήταν ήδη τεράστιες προσωπικότητες. Ήμασταν ουσιαστικά μια οικογένεια και όλοι γνώριζαν τον ρόλο τους.

Τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση όπου πρέπει να πω στον εαυτό μου: "Εντάξει, τώρα πρέπει να ηγηθώ. Πρέπει να μιλάω περισσότερο, να παίρνω πρωτοβουλίες και να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου". Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, όλο αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για μένα».

Είσαι ο ξένος παίκτης με τα περισσότερα χρόνια παρουσίας στην ιστορία του Ολυμπιακού. Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να αποσυρθεί η φανέλα σου στο νέο γήπεδο;

«Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι ιδιαίτερα, γιατί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που πρέπει πρώτα να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.

Για μένα, η επίδραση που είχα στην ομάδα αυτά τα επτά χρόνια είναι κάτι που δεν θα αντάλλασσα με τίποτα. Αν μου έλεγες «συγχαρητήρια, αυτό ήταν, η φανέλα σου αποσύρεται», φυσικά και θα ήταν κάτι ξεχωριστό.

Αγαπώ τον Ολυμπιακό, οπότε όλο αυτό μου βγαίνει φυσικά. Αλλά, φυσικά, ποιος δεν θα ήθελε να δει τη φανέλα του να αποσύρεται; Όπως είπα, όμως, είμαι ρεαλιστής. Δεν θέλω να υπάρχει καμία πίεση γύρω από αυτό».

Η Μπέριλ, η οικογένεια και η αγάπη που εισέπραξαν στην Ελλάδα

Θέλω να ρωτήσω και για την Μπέριλ. Είναι μια σύζυγος που σε στηρίζει πολύ, βρίσκεται δίπλα σου και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, ενώ εκφράζει πολύ έντονα την άποψή της. Ως γυναίκα, το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό, γιατί χρειαζόμαστε γυναίκες με δυνατή φωνή. Πώς είναι να την έχεις στο πλευρό σου όλα αυτά τα χρόνια;

«Είναι δίπλα μου από την πρώτη μέρα, ειδικά από την αρχή της διαδρομής μας στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι και για εκείνη ήταν μια διαδικασία προσαρμογής. Έπρεπε να μάθει να διαχειρίζεται τις στιγμές που εγώ ήμουν στενοχωρημένος. Για παράδειγμα, μετά από ένα παιχνίδι, αν δεν ένιωθα καλά, έπρεπε να προσαρμόζεται ανάλογα. Μπορεί εκείνη να βρισκόταν στο γήπεδο, να ήταν χαρούμενη και να είχε τη διάθεσή της στα ύψη, αλλά έπρεπε να καταλάβει και τη δική μου ψυχολογία. Το έμαθε αρκετά γρήγορα.

Για μένα, λοιπόν, είναι η ιδανική συμπαίκτρια, με την έννοια ότι λειτουργούμε πολύ καλά μαζί. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι δίπλα στον γιο μας και στην κόρη μας. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική μητέρα και αυτό με κάνει, φυσικά, πολύ χαρούμενο. Όσο για τον ρόλο της ως μεγαλύτερης θαυμάστριάς μου, νομίζω ότι τον έχει κατοχυρώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρω ότι θα είναι δίπλα μου ό,τι κι αν συμβεί».

Ως οικογένεια, είστε ιδιαίτερα αγαπητοί εδώ. Είμαι σίγουρη ότι λάβατε πολλά μηνύματα όταν φύγατε. Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποια αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσένα και τους φιλάθλους, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν όλα αυτά τα χρόνια δεχόσουν και θετικά σχόλια από οπαδούς αντίπαλων ομάδων.

«Φυσικά. Και αισθάνομαι ότι πάντα έχω εισπράξει τον μεγαλύτερο σεβασμό για το μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα. Γνωρίζω πόσο παθιασμένοι είναι οι φίλαθλοι. Ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλες χαρές και μεγάλες απογοητεύσεις, αλλά όλοι εδώ υποστηρίζουν τις ομάδες τους από τότε που ήταν μωρά. Γι' αυτό ποτέ δεν θεώρησα σωστό, προσωπικά, να προκαλώ τους οπαδούς της άλλης πλευράς.

Πάντα προσπαθούσα να μένω μακριά από κάτι τέτοιο. Όσο για την Μπέριλ, φυσικά, κάνει τις αναρτήσεις της στα social media, αλλά το κάνει ως μια φανατική φίλαθλος. Δεν είναι ότι απλώς υποστηρίζει μια ομάδα. Είναι πραγματικά μία από τους φανατικούς οπαδούς της και αισθάνεται ότι αυτή είναι και δική της ομάδα. Στην καθημερινότητά μας, όταν βγαίνουμε έξω και συναναστρεφόμαστε με τον κόσμο, δεν υπήρξε ποτέ κάποιο περιστατικό ή κάτι αρνητικό. Αντίθετα, έχουμε εισπράξει μόνο αγάπη και το εκτιμώ πραγματικά».

Οι ειδήσεις ταξιδεύουν πλέον σε όλο τον κόσμο. Η σύζυγός σου έκανε και μια δημόσια τοποθέτηση στα social media. Πώς βλέπεις πλέον όλη αυτή την κατάσταση με το Basketgate, τώρα που βρίσκεσαι εκτός ελληνικού μπάσκετ; Υπήρξε κάποια εμπειρία που σε έκανε να σκεφτείς διαφορετικά τα πράγματα όταν επέστρεφες στο σπίτι;

«Για εμάς τους μπασκετμπολίστες είναι σαν να ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο, ειδικά όταν βρισκόμαστε μέσα στο γήπεδο. Αμέσως η πρώτη μας αντίδραση είναι: «Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό σε εμένα. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Είναι παράξενο».

Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αρκετά καλά το συγκεκριμένο θέμα ώστε να μπορώ να μιλήσω ή να κάνω κάποιο σχόλιο. Φυσικά, είδα τι συνέβη όταν όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, η πειθαρχία και η διαδρομή μέχρι την κορυφή

Θέλω να επιστρέψω λίγο στα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και στα δύσκολα παιδικά σου χρόνια. Έχεις περάσει από αρκετές καλές αλλά και άσχημες καταστάσεις. Αν μπορούσες να μιλήσεις σε εκείνο το μικρό παιδί που ήσουν τότε, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να φανταστεί πού θα βρισκόσουν σήμερα;

«Ναι και όχι. Είναι από εκείνες τις ερωτήσεις στις οποίες ακόμη και σήμερα δεν είναι εύκολο να απαντήσω. Η ζωή είναι υπέροχη, αλλά η πειθαρχία, ό,τι κι αν κάνεις, παραμένει πάντα η ίδια. Πρέπει διαρκώς να είσαι προσηλωμένος στον στόχο σου. Είναι ανθρώπινο να αποσπάται κάποιες φορές η προσοχή σου. Είναι ανθρώπινο να πέφτεις και να χάνεις για λίγο τον δρόμο σου.

Εγώ το γνώριζα αυτό από μικρή ηλικία, αλλά ήξερα επίσης τι ήθελα να κάνω. Ήταν πάντα ξεκάθαρο μέσα μου: "Αυτό θα είναι το δικό μου πράγμα. Αυτό θα γίνω". Όταν συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να χτίσω μια καλή καριέρα στην Ευρώπη, μπόρεσα να αλλάξω κατεύθυνση και να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα. Μετά από όλα όσα έχω περάσει για να φτάσω εδώ, ξυπνάω κάθε πρωί και πολλές φορές δυσκολεύομαι να πιστέψω όσα έχω καταφέρει. Είναι απίστευτο. Είμαι απλώς ευγνώμων για τα πάντα».

Ως αθλητής και ως άνθρωπος που έχει αποκτήσει χρήματα, σεβασμό και αναγνωρισιμότητα, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σκέψη που έρχεται στο μυαλό σου και θα ήθελες να μοιραστείς;

«Νομίζω ότι το σημαντικότερο για μένα είναι να παραμένω προσγειωμένος. Πάντα προσπαθούσα να είμαι ταπεινός. Η δική μου εμπειρία ήταν μια συνεχής διαδικασία μάθησης. Έλεγα στον εαυτό μου: «Πρέπει να μάθω από αυτό, πρέπει να μάθω και από εκείνο».

Υπήρξαν πολλές δοκιμές και λάθη, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδρομής ήμουν μόνος μου. Είχα τους κοντινούς μου φίλους, αλλά ούτε κι εμείς γνωρίζαμε πραγματικά πώς να διαχειριστούμε τη ζωή, πώς να προχωρήσουμε και πώς να τα καταφέρουμε.

Ήταν σαν να έπρεπε να σπάσω με τη δύναμή μου έναν τοίχο, μέχρι να καταφέρω να βγω από την άλλη πλευρά και να πω: "Αυτός είμαι και αυτός θα γίνω". Σε όλη αυτή τη διαδρομή προσπάθησα να παραμείνω ταπεινός. Φυσικά, υπάρχουν στιγμές που μπορεί να νιώσω ανασφάλεια ή ότι δεν με εκτιμούν όσο θα ήθελα, είτε στη ζωή γενικότερα είτε σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Τότε μπορεί να κάνω κάτι ανόητο και μετά να συνειδητοποιήσω: "Εντάξει, πήρα κι από αυτό ένα μάθημα". Έτσι είναι η ζωή. Ζεις, μαθαίνεις, ξανασηκώνεσαι και συνεχίζεις τη διαδρομή σου».

Υπήρξαν άνθρωποι στα πρώτα χρόνια της ζωής σου, όταν ξεκινούσες το μπάσκετ ή ακόμη και νωρίτερα, που δεν πίστευαν σε εσένα; Και, αν ναι, τι θα ήθελες να τους πεις σήμερα;

«Δεν υπήρξαν ποτέ τέτοιοι άνθρωποι. Κυριολεκτικά. Όταν λέω ότι ήταν σαν να ήμουν εγώ εναντίον όλου του κόσμου, το εννοώ. Ήμουν τόσο προσηλωμένος σε αυτό που ήθελα να πετύχω στο μέλλον, που υπάρχουν πολλές αναμνήσεις από το παρελθόν μου τις οποίες έχω ξεχάσει. Κάποιος μπορεί να μου θυμίσει κάτι που έχω περάσει και να μου πει: "Δεν το θυμάσαι αυτό;".

Ήμουν τόσο συγκεντρωμένος στο επόμενο βήμα μου, σε αυτό που έπρεπε να κάνω για να φτάσω στο επόμενο επίπεδο, που άφηνα πίσω μου όλα τα άσχημα πράγματα, την αρνητικότητα και τα μαθήματα που δεν είχα καταφέρει ακόμη να πάρω.

Οπότε, δεν είναι ότι θέλω να γυρίσω σήμερα σε όσους δεν πίστευαν σε εμένα και να τους πω «να, κοιτάξτε τι κατάφερα». Δεν αναζητώ αυτούς τους ανθρώπους για να τους αποδείξω κάτι. Φυσικά, συναντάς κάποιους ανθρώπους στην πορεία, αλλά, όπως είπα, έχω μάθει αρκετά ώστε να μην επικεντρώνομαι σε αυτό.»

Στο μπάσκετ εκφράζεις τις απόψεις και τις θέσεις σου, ενώ το ίδιο κάνετε και ως οικογένεια. Θεωρείς ότι είναι σημαντικό για τους αθλητές να μιλούν ανοιχτά και να εκφράζονται για διάφορα ζητήματα;

«Αν είσαι παθιασμένος με κάτι, πρέπει πάντα να έχεις τη δυνατότητα να εκφράζεσαι. Ζούμε, όμως, σε μια τόσο ευαίσθητη εποχή, που οτιδήποτε πεις μπορεί να εκληφθεί είτε θετικά είτε αρνητικά. Πάντα κάποιος θα πάρει τη μία ή την άλλη πλευρά. Είναι, λοιπόν, πολύ δύσκολο να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου στη σημερινή κοινωνία.

Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη συμβουλή να δώσω προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το κάνουν με τον σωστό τρόπο και κάποιοι άλλοι όχι. Προσωπικά, προσπαθώ να αποφεύγω όσο περισσότερο μπορώ τις αντιπαραθέσεις γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Είμαι, όμως, σίγουρος ότι όταν αποσυρθώ από το μπάσκετ, θα γίνω ένας από τους πιο εκφραστικούς και πιο ανοιχτούς πρώην παίκτες. Έχω πολλά πράγματα να πω, πολλές ιστορίες να διηγηθώ και πολλή γνώση να μεταδώσω στην επόμενη γενιά».

Μπορείς να μοιραστείς μαζί μας κάποια από αυτές τις ιστορίες; Δεν ήταν στις ερωτήσεις μου, αλλά το ανέφερες.

«Αυτή τη στιγμή την κρατάω στο συρτάρι, γιατί δουλεύω πάνω στην ικανότητά μου να αφηγούμαι ιστορίες. Κάνω αρκετή μελέτη πάνω σε αυτό. Έχω κυριολεκτικά κατεβάσει περίπου 50 βίντεο από το YouTube που εξηγούν πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος αφηγητής! Όταν διηγούμαι ιστορίες στα αποδυτήρια, είναι αστείες και ο κόσμος γελάει. Όταν, όμως, βρίσκομαι μακριά από ανθρώπους με τους οποίους νιώθω άνετα, δεν καταφέρνω να τις μεταφέρω με τον ίδιο τρόπο. Και αναρωτιέμαι: «Γιατί δεν περνάει το ίδιο αυτό που θέλω να πω;».

Έχω πραγματικά απίστευτες ιστορίες. Μαθαίνω κάποια κόλπα και, όταν καταφέρω να το βρω, θα επιστρέψω και θα σας διηγηθώ την πιο απίθανη ιστορία. Γιατί έχω πολλές! Υπάρχει μία συγκεκριμένη που κρατάω και ανυπομονώ να τη διηγηθώ. Θέλω, όμως, πρώτα να μάθω πώς να το κάνω σωστά. Όλα στην ώρα τους».

Τα όνειρα πέρα από το μπάσκετ και το επόμενο κεφάλαιο

Είχες πει κάποτε ότι δεν ήθελες να γίνεις ένας από εκείνους τους ανθρώπους που περνούν όλη τους τη ζωή κυνηγώντας τα όνειρά τους, χωρίς τελικά να καταφέρνουν να απολαύσουν τη στιγμή που ζουν. Νιώθεις σήμερα ότι έχεις ζήσει τη ζωή που πάντα ονειρευόσουν; Έχεις απολαύσει τη διαδρομή σου;

«Καθώς μεγάλωνα, ήθελα να γίνω μετεωρολόγος. Είχα εμμονή με τα ηλεκτρονικά, τον εξοπλισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν πάντα το πάθος μου. Ακόμη και στο λύκειο, ακόμη και στο κολέγιο, ασχολιόμουν συνεχώς με κάτι καινούργιο. Έφτιαχνα πράγματα, πειραματιζόμουν, προσπαθούσα να επισκευάσω διάφορα αντικείμενα. Ακόμη και στο γραφείο μου υπάρχει πάρα πολύς εξοπλισμός.

Στο σπίτι έχω κάμερες, φακούς, φώτα, τα πάντα. Ήταν, όμως, πολύ δύσκολο να προσπαθήσω να ξεκινήσω μια τέτοια καριέρα την ίδια στιγμή που έπαιζα μπάσκετ σε μια χώρα τόσο παθιασμένη με το άθλημα. Το καταλάβαινα αυτό. Προσπάθησα και πήρα το μάθημά μου. Είπα στον εαυτό μου ότι αυτή δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή και ότι δεν άξιζε να το πιέσω.

Όσον αφορά, λοιπόν, το αν έχω ζήσει τη ζωή που πραγματικά ήθελα, αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να ζήσω αυτή τη ζωή στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Πρέπει να έρθεις εδώ και να το ζήσεις για να καταλάβεις πραγματικά τι σημαίνει και να μπορέσεις να το εκτιμήσεις. Νομίζω, λοιπόν, ότι είμαι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου. Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που θέλω να πετύχω».

Όταν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σκέφτονται εσένα, πώς θα ήθελες να σε θυμούνται;

«Θα ήθελα να με θυμούνται ως έναν άνθρωπο που, κάθε φορά που τον καλούσαν να πάει στη μάχη, έπαιρνε το σπαθί του, το οποίο ήταν κόκκινο και λευκό, και ήταν πάντα έτοιμος να πολεμήσει.

Ως έναν απόλυτο πολεμιστή, μέχρι την τελευταία του ανάσα. Να παλεύω, να παλεύω και να συνεχίζω να παλεύω, χωρίς να με ενδιαφέρουν οι ατομικές διακρίσεις, οι πόντοι που θα πετύχω ή ο έπαινος που μπορεί να πάρω. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά.

Είμαι πάντα σε κατάσταση μάχης. Έχω μια αφοσίωση, γιατί όταν δεθώ με μια κατάσταση ή με έναν οργανισμό, μου είναι πολύ δύσκολο να αποχωρήσω. Ειδικά όταν νιώθω την αγκαλιά του κόσμου, την αγάπη, όλα αυτά. Και σκέφτομαι: "Όχι, αυτοί είναι οι άνθρωποι για τους οποίους θέλω να παλέψω. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία θέλω να κατακτήσω πρωταθλήματα". Ελπίζω, λοιπόν, με κάποιον τρόπο, να με θυμούνται έτσι».

Γεννήθηκες μαχητής.

«Ναι, ακριβώς. Σίγουρα! Ίσως γι' αυτό δυσκολεύομαι τόσο πολύ να χαλαρώσω. Γιατί πάντα σκέφτομαι ότι θέλω να επιστρέψω στη μάχη.

Και αυτή είναι η ομορφιά του να παίζω στην Τουρκ Τέλεκομ. Είναι μια καινούργια μάχη, για να είμαι ειλικρινής. Μια νέα πρόκληση, μέσα από την οποία μαθαίνω καινούργια πράγματα και ζω μια υπέροχη εμπειρία».

Εύχομαι πραγματικά να κερδίσεις κάθε μάχη που θα βρεθεί στον δρόμο σου.

«Σε ευχαριστώ πάρα πολύ».