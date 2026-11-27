Ο Γιαν Μοντέρο συνεχίζει τη σκληρή δουλειά, προκειμένου να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί πολύ φέτος από τραυματισμούς και το μεγαλύτερο σοκ, ήρθε με τον Γιαν Μοντέρο. Ο ταλαντούχος γκαρντ, θα απουσιάσει για αρκετούς μήνες, καθώς προχώρησε στα τέλη Οκτώβρη σε επέμβαση συρραφής μηνίσκου.

Ο Μοντέρο έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του, προκειμένου να επιστρέψει στα παρκέ και την Παρασκευή (27/11), ανέβασε ένα story στο Instagram, όπου κάνει αντιβαρυτικό διάδρομο.