Ο Δημήτρης Ιτούδης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ έγινε έξαλλος με τους παίκτες του σε time -out, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Δημήτρης Ιτούδης τα... έβαλε με τους παίκτες του.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός ήταν έξαλλος με τα λάθη που έκανε η ομάδα του σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, ενώ μια μέρα μετά το παιχνίδι όλη η Ευρώπη μιλάει για το τάιμ άουτ που ακούγονται οι φωνές του.

Αναλυτικά ανέφερε: «Πολλά λάθη ρε μ@@@@», απευθυνόμενος στα πολλά αβίαστα λάθη που έκαναν οι παίκτες τους.

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