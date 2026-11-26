Χάποελ - Ολυμπιακός: Το τάιμ-άουτ του Ιτούδη για το οποίο μιλά σήμερα όλη η Euroleague
Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Δημήτρης Ιτούδης τα... έβαλε με τους παίκτες του.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός ήταν έξαλλος με τα λάθη που έκανε η ομάδα του σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, ενώ μια μέρα μετά το παιχνίδι όλη η Ευρώπη μιλάει για το τάιμ άουτ που ακούγονται οι φωνές του.
Αναλυτικά ανέφερε: «Πολλά λάθη ρε μ@@@@», απευθυνόμενος στα πολλά αβίαστα λάθη που έκαναν οι παίκτες τους.
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Δείτε το βίντεο:
OLY VS HAPOEL: Itoudis ya completamente sacado se sienta en el banco de suplentes y le pide a Wainright que se ponga en su lugar, de los mejores TO de la temporada hasta ahora 👇 https://t.co/HAmrotStca— Abril Pérez Hourcade (@abruperezh) November 25, 2026
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