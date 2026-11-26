Ο Παναθηναϊκός ανέβασε τις σπουδαίες στιγμές του διπλού στη Βαλένθια αλά... GTA 6.

Η επιρροή του GTA 6 είναι έκδηλη και στον Παναθηναϊκό! Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα ευφάνταστο βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X, με τις πιο βαρυσήμαντες στιγμές του διπλού στη Βαλένθια (86-83).

Στο σχετικό βίντεο, που προσομοιάζει στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, ο πρωταγωνιστής πέφτει στο κρεβάτι του, βγάζει το κινητό, και στην συνέχεια παρακολουθεί τα «καταπράσινα» βίντεο της νίκης στην Ισπανία. Το «game winner» νίκης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, η επική αντίδραση του Ομπράντοβιτς, και φυσικά οι συζητήσεις στα αποδυτήρια συμπεριλαμβάνονται στο... θέαμα του πρωταγωνιστή του GTA 6, σε ένα «crossover» που δεν έχει προηγούμενο.

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