Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχθηκε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με μία θερμή, πατρική αγκαλιά μετά το νικηφόρο καλάθι του.

Με τον ίδιο τρόπο που είχε πληγώσει τη Βαλένθια και στο περσινό Game 2 των playoffs, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις χτύπησε ξανά στην εκπνοή, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό ένα σπουδαίο διπλό με 86-83 μέσα στην Ισπανία.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο έβαλε την υπογραφή του σε μία μεγάλη βραδιά απέναντι στους Ισπανούς. Μάλιστα, στα αποδυτήρια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον περίμενε και τον υποδέχθηκε με μία θερμή, πατρική αγκαλιά.

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