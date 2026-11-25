Παναθηναϊκός: Η πατρική αγκαλιά του Ομπράντοβιτς στον Χέιζ-Ντέιβις
Με τον ίδιο τρόπο που είχε πληγώσει τη Βαλένθια και στο περσινό Game 2 των playoffs, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις χτύπησε ξανά στην εκπνοή, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό ένα σπουδαίο διπλό με 86-83 μέσα στην Ισπανία.
Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο έβαλε την υπογραφή του σε μία μεγάλη βραδιά απέναντι στους Ισπανούς. Μάλιστα, στα αποδυτήρια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον περίμενε και τον υποδέχθηκε με μία θερμή, πατρική αγκαλιά.
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Anyone interested in some FAMILY MOMENTS after THAT BUZZER?! 👀💚 “Wait for it moment” in the end 😉 https://t.co/kezcOq8RQe— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026
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