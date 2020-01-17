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2019-2020
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  • ROUND 33 Playoff
  • ROUND 34 Playoff

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS MACCABI FOX TEL AVIV 89-83
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 87-82
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 78-64
Wizink Center REAL MADRID VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 81-77
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 58-70
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS FC BARCELONA 64-74
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS ZENIT ST PETERSBURG 85-65
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS OLYMPIACOS PIRAEUS 0-0
La Fonteta VALENCIA BASKET VS CSKA MOSCOW 71-96
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 68-56
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS FC BAYERN MUNICH 79-68
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 79-78
Wizink Center REAL MADRID VS MACCABI FOX TEL AVIV 86-85
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS FC BARCELONA 63-87
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 79-76
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS ALBA BERLIN 106-105
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS VALENCIA BASKET 89-63
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS ZALGIRIS KAUNAS 85-81
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS KHIMKI MOSCOW REGION 99-86
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS REAL MADRID 86-73
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 87-80
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 84-69
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 104-63
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 78-79
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS ZENIT ST PETERSBURG 68-77
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS ALBA BERLIN 103-84
La Fonteta VALENCIA BASKET VS ANADOLU EFES ISTANBUL 78-83
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 79-89
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS REAL MADRID 76-60
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS VALENCIA BASKET 76-63
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS KHIMKI MOSCOW REGION 74-87
Aleksandar Nikolic Hall CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS FC BARCELONA 24/10/2019 22:00
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 70-56
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS CSKA MOSCOW 66-82
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 87-74
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS OLYMPIACOS PIRAEUS 82-66
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 103-86
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 85-70
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 78-81
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 66-63
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS OLYMPIACOS PIRAEUS 79-84
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS ZENIT ST PETERSBURG 70-82
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 67-55
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS REAL MADRID 95-86
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS VALENCIA BASKET 83-77
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Aleksandar Nikolic Hall CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS KHIMKI MOSCOW REGION 90-78
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS ANADOLU EFES ISTANBUL 86-70
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS CSKA MOSCOW 70-87
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS ZALGIRIS KAUNAS 76-79
La Fonteta VALENCIA BASKET VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 81-72
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS FC BARCELONA 83-70
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS MACCABI FOX TEL AVIV 65-90
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS FC BAYERN MUNICH 93-60
Wizink Center REAL MADRID VS ALBA BERLIN 85-71
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS KHIMKI MOSCOW REGION 73-87
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS REAL MADRID 60-75
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS ANADOLU EFES ISTANBUL 67-86
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS ALBA BERLIN 104-78
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 81-74
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS FC BAYERN MUNICH 90-82
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS FC BARCELONA 86-93
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS VALENCIA BASKET 91-80
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS CSKA MOSCOW 67-66
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 87-79
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS ZENIT ST PETERSBURG 90-88
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS ALBA BERLIN 105-106
Wizink Center REAL MADRID VS FC BARCELONA 86-76
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS MACCABI FOX TEL AVIV 83-113
Ush Cska CSKA MOSCOW VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 88-70
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 0-0
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS ZALGIRIS KAUNAS 83-74
La Fonteta VALENCIA BASKET VS FC BAYERN MUNICH 82-56
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 85-86
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 93-80
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS OLYMPIACOS PIRAEUS 85-82
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS ANADOLU EFES ISTANBUL 84-90
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS MACCABI FOX TEL AVIV 92-88
Wizink Center REAL MADRID VS KHIMKI MOSCOW REGION 104-76
La Fonteta VALENCIA BASKET VS ZENIT ST PETERSBURG 94-90
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 89-63
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS CSKA MOSCOW 80-70
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 59-61
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS OLYMPIACOS PIRAEUS 80-99
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS ANADOLU EFES ISTANBUL 76-81
La Fonteta VALENCIA BASKET VS KHIMKI MOSCOW REGION 89-84
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 75-87
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 72-88
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS MACCABI FOX TEL AVIV 96-73
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS ZENIT ST PETERSBURG 70-60
Wizink Center REAL MADRID VS CSKA MOSCOW 97-81
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS KHIMKI MOSCOW REGION 89-76
Aleksandar Nikolic Hall CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS VALENCIA BASKET 76-73
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS ZALGIRIS KAUNAS 69-62
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 100-68
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 93-62
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS REAL MADRID 71-86
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS FC BAYERN MUNICH 104-75
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 91-70
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS CSKA MOSCOW 67-96
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS ZALGIRIS KAUNAS 0-0
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS FC BAYERN MUNICH 77-55
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 67-77
Wizink Center REAL MADRID VS VALENCIA BASKET 111-99
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS FC BARCELONA 94-102
Yubileyny Sports Palace ZENIT ST PETERSBURG VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 75-70
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS ALBA BERLIN 107-102
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS OLYMPIACOS PIRAEUS 99-93
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS ANADOLU EFES ISTANBUL 77-102
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS ALBA BERLIN 104-87
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS ANADOLU EFES ISTANBUL 73-81
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 0-0
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS CSKA MOSCOW 90-80
Wizink Center REAL MADRID VS OLYMPIACOS PIRAEUS 93-77
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS VALENCIA BASKET 82-86
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS ZENIT ST PETERSBURG 77-69
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 89-82
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 98-86
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS MACCABI FOX TEL AVIV 71-82
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS ANADOLU EFES ISTANBUL 68-74
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 81-78
Wizink Center REAL MADRID VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 76-67
La Fonteta VALENCIA BASKET VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 105-77
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 80-67
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 100-74
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS FC BAYERN MUNICH 76-77
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS KHIMKI MOSCOW REGION 109-98
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS ZENIT ST PETERSBURG 81-84
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 88-79
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS VALENCIA BASKET 78-71
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS REAL MADRID 55-77
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS ZALGIRIS KAUNAS 83-74
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS CSKA MOSCOW 80-81
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS OLYMPIACOS PIRAEUS 88-81
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS FC BARCELONA 67-77
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS ALBA BERLIN 93-81
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Sports Palace Yantarny CSKA MOSCOW VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 78-75
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS MACCABI FOX TEL AVIV 99-79
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 81-57
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS REAL MADRID 75-87
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS KHIMKI MOSCOW REGION 92-88
Basket Hall Kazan ZENIT ST PETERSBURG VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 58-65
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS VALENCIA BASKET 98-100
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS ZALGIRIS KAUNAS 73-98
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS OLYMPIACOS PIRAEUS 90-80
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS MACCABI FOX TEL AVIV 73-68
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS FC BAYERN MUNICH 93-63
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 87-96
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS FC BARCELONA 76-74
Sports Palace Yantarny CSKA MOSCOW VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 0-0
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS KHIMKI MOSCOW REGION 101-82
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS REAL MADRID 77-87
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS ZENIT ST PETERSBURG 73-72
La Fonteta VALENCIA BASKET VS ALBA BERLIN 91-77
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS MACCABI FOX TEL AVIV 89-95
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 96-87
Wizink Center REAL MADRID VS ZALGIRIS KAUNAS 88-82
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 65-79
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS ZENIT ST PETERSBURG 81-83
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS CSKA MOSCOW 77-84
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 80-83
La Fonteta VALENCIA BASKET VS OLYMPIACOS PIRAEUS 91-93
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS ANADOLU EFES ISTANBUL 82-86
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS REAL MADRID 60-55
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS VALENCIA BASKET 75-84
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 88-68
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 86-64
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS ALBA BERLIN 86-93
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS FC BARCELONA 92-85
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 72-66
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS ZALGIRIS KAUNAS 70-76
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS FC BAYERN MUNICH 98-83
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS REAL MADRID 102-94
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS FC BARCELONA 74-80
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 69-63
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 17/01/2020 19:00
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS VALENCIA BASKET 17/01/2020 19:00
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 17/01/2020 19:30
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS ALBA BERLIN 17/01/2020 20:00
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS FC BAYERN MUNICH 0-0
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS ZALGIRIS KAUNAS 17/01/2020 21:30
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS VALENCIA BASKET 81-70
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS OLYMPIACOS PIRAEUS 91-87
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS MACCABI FOX TEL AVIV 80-68
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS KHIMKI MOSCOW REGION 83-79
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 86-82
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 24/01/2020 19:45
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS ALBA BERLIN 24/01/2020 20:00
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 24/01/2020 21:30
Wizink Center REAL MADRID VS ANADOLU EFES ISTANBUL 24/01/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS CSKA MOSCOW 69-78
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 70-74
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 80-70
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS REAL MADRID 77-81
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS ZALGIRIS KAUNAS 74-79
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS ZENIT ST PETERSBURG 90-72
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS FC BAYERN MUNICH 79-78
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS ANADOLU EFES ISTANBUL 31/01/2020 20:00
La Fonteta VALENCIA BASKET VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 31/01/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS ANADOLU EFES ISTANBUL 80-82
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS OLYMPIACOS PIRAEUS 94-69
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS ALBA BERLIN 96-102
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS FC BAYERN MUNICH 75-65
Wizink Center REAL MADRID VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 70-69
Yubileyny Sports Palace ZENIT ST PETERSBURG VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 68-73
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 78-73
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS KHIMKI MOSCOW REGION 80-77
La Fonteta VALENCIA BASKET VS FC BARCELONA 76-77
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS ZALGIRIS KAUNAS 96-91
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS REAL MADRID 97-103
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS CSKA MOSCOW 72-59
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 79-65
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 07/02/2020 19:00
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS MACCABI FOX TEL AVIV 07/02/2020 19:45
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS VALENCIA BASKET 07/02/2020 21:30
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS ZENIT ST PETERSBURG 07/02/2020 21:30
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 07/02/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS ALBA BERLIN 20/02/2020 19:00
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS REAL MADRID 20/02/2020 19:45
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 20/02/2020 21:00
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS KHIMKI MOSCOW REGION 20/02/2020 21:45
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS ZALGIRIS KAUNAS 20/02/2020 22:00
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS CSKA MOSCOW 21/02/2020 20:00
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS ANADOLU EFES ISTANBUL 21/02/2020 21:30
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS FC BARCELONA 21/02/2020 21:30
La Fonteta VALENCIA BASKET VS MACCABI FOX TEL AVIV 21/02/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Wizink Center REAL MADRID VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 24/02/2020 22:00
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS FC BARCELONA 27/02/2020 19:00
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS FC BAYERN MUNICH 27/02/2020 19:00
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS ANADOLU EFES ISTANBUL 27/02/2020 21:00
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS OLYMPIACOS PIRAEUS 27/02/2020 21:05
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 27/02/2020 22:00
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 28/02/2020 19:00
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 28/02/2020 20:00
La Fonteta VALENCIA BASKET VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 28/02/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS ZENIT ST PETERSBURG 03/03/2020 19:00
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS KHIMKI MOSCOW REGION 03/03/2020 20:00
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 03/03/2020 21:00
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS REAL MADRID 03/03/2020 21:45
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS VALENCIA BASKET 03/03/2020 21:45
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 04/03/2020 19:45
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS FC BARCELONA 04/03/2020 21:00
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS ANADOLU EFES ISTANBUL 04/03/2020 21:05
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 04/03/2020 21:30
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS ZALGIRIS KAUNAS 05/03/2020 19:00
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS CSKA MOSCOW 05/03/2020 21:00
Wizink Center REAL MADRID VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 05/03/2020 22:00
La Fonteta VALENCIA BASKET VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 05/03/2020 22:00
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 06/03/2020 19:00
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS OLYMPIACOS PIRAEUS 06/03/2020 19:30
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS MACCABI FOX TEL AVIV 06/03/2020 20:00
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS FC BAYERN MUNICH 06/03/2020 22:00
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS ALBA BERLIN 06/03/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS ALBA BERLIN 12/03/2020 19:00
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS VALENCIA BASKET 12/03/2020 19:30
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 12/03/2020 21:05
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS OLYMPIACOS PIRAEUS 12/03/2020 21:45
Wizink Center REAL MADRID VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 12/03/2020 22:00
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS FC BAYERN MUNICH 13/03/2020 19:00
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 13/03/2020 19:45
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS ZENIT ST PETERSBURG 13/03/2020 21:45
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS ZALGIRIS KAUNAS 13/03/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 19/03/2020 19:00
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 19/03/2020 21:00
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS ZENIT ST PETERSBURG 19/03/2020 21:05
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS KHIMKI MOSCOW REGION 19/03/2020 22:00
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 20/03/2020 19:30
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 20/03/2020 20:00
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 20/03/2020 21:30
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS REAL MADRID 20/03/2020 21:30
La Fonteta VALENCIA BASKET VS ZALGIRIS KAUNAS 20/03/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Megasport Arena CSKA MOSCOW VS MACCABI FOX TEL AVIV 24/03/2020 19:00
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 24/03/2020 20:00
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 24/03/2020 21:00
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS ALBA BERLIN 24/03/2020 21:30
La Fonteta VALENCIA BASKET VS REAL MADRID 24/03/2020 22:00
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS ANADOLU EFES ISTANBUL 25/03/2020 19:00
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS KHIMKI MOSCOW REGION 25/03/2020 21:00
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS FC BARCELONA 25/03/2020 21:45
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 25/03/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS CSKA MOSCOW 26/03/2020 19:45
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS VALENCIA BASKET 26/03/2020 21:00
Menora Mivtachim Arena MACCABI FOX TEL AVIV VS ZALGIRIS KAUNAS 26/03/2020 21:05
Wizink Center REAL MADRID VS FC BAYERN MUNICH 26/03/2020 22:00
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS OLYMPIACOS PIRAEUS 27/03/2020 19:00
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 27/03/2020 19:30
Stark Arena CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS ZENIT ST PETERSBURG 27/03/2020 20:00
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 27/03/2020 21:45
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 27/03/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Sibur Arena ZENIT ST PETERSBURG VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN 02/04/2020 20:00
Ulker Sports And Event Hall FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS OLYMPIACOS PIRAEUS 02/04/2020 20:45
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE 02/04/2020 21:00
Palau Blaugrana FC BARCELONA VS REAL MADRID 02/04/2020 22:00
Arena Mytishchi KHIMKI MOSCOW REGION VS ANADOLU EFES ISTANBUL 03/04/2020 20:00
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS CSKA MOSCOW 03/04/2020 20:00
Oaka PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS MACCABI FOX TEL AVIV 03/04/2020 21:00
Audi Dome FC BAYERN MUNICH VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 03/04/2020 21:30
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS VALENCIA BASKET 03/04/2020 22:00
Γήπεδο Αγώνας Ώρα / Αποτέλεσμα
Peace And Friendship Stadium OLYMPIACOS PIRAEUS VS FC BARCELONA 09/04/2020 21:00
Mediolanum Forum AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS CSKA MOSCOW 09/04/2020 21:45
Astroballe LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS MACCABI FOX TEL AVIV 09/04/2020 21:45
La Fonteta VALENCIA BASKET VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 09/04/2020 22:00
Zalgirio Arena ZALGIRIS KAUNAS VS FC BAYERN MUNICH 10/04/2020 20:00
Sinan Erdem Dome. ANADOLU EFES ISTANBUL VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 10/04/2020 20:30
Mercedes-benz Arena ALBA BERLIN VS KHIMKI MOSCOW REGION 10/04/2020 21:45
Buesa Arena KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 10/04/2020 22:00
Wizink Center REAL MADRID VS ZENIT ST PETERSBURG 10/04/2020 22:00

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