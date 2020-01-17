|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS MACCABI FOX TEL AVIV
|89-83
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|87-82
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|78-64
|Wizink Center
|REAL MADRID VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|81-77
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|58-70
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS FC BARCELONA
|64-74
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS ZENIT ST PETERSBURG
|85-65
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|0-0
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS CSKA MOSCOW
|71-96
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|68-56
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS FC BAYERN MUNICH
|79-68
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|79-78
|Wizink Center
|REAL MADRID VS MACCABI FOX TEL AVIV
|86-85
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS FC BARCELONA
|63-87
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|79-76
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS ALBA BERLIN
|106-105
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS VALENCIA BASKET
|89-63
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS ZALGIRIS KAUNAS
|85-81
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS KHIMKI MOSCOW REGION
|99-86
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS REAL MADRID
|86-73
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|87-80
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|84-69
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|104-63
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|78-79
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS ZENIT ST PETERSBURG
|68-77
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS ALBA BERLIN
|103-84
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|78-83
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|79-89
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS REAL MADRID
|76-60
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS VALENCIA BASKET
|76-63
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS KHIMKI MOSCOW REGION
|74-87
|Aleksandar Nikolic Hall
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS FC BARCELONA
|24/10/2019 22:00
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|70-56
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS CSKA MOSCOW
|66-82
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|87-74
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|82-66
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|103-86
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|85-70
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|78-81
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|66-63
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|79-84
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS ZENIT ST PETERSBURG
|70-82
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|67-55
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS REAL MADRID
|95-86
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS VALENCIA BASKET
|83-77
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Aleksandar Nikolic Hall
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS KHIMKI MOSCOW REGION
|90-78
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|86-70
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS CSKA MOSCOW
|70-87
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS ZALGIRIS KAUNAS
|76-79
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|81-72
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS FC BARCELONA
|83-70
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS MACCABI FOX TEL AVIV
|65-90
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS FC BAYERN MUNICH
|93-60
|Wizink Center
|REAL MADRID VS ALBA BERLIN
|85-71
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS KHIMKI MOSCOW REGION
|73-87
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS REAL MADRID
|60-75
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|67-86
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS ALBA BERLIN
|104-78
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|81-74
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS FC BAYERN MUNICH
|90-82
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS FC BARCELONA
|86-93
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS VALENCIA BASKET
|91-80
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS CSKA MOSCOW
|67-66
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|87-79
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS ZENIT ST PETERSBURG
|90-88
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS ALBA BERLIN
|105-106
|Wizink Center
|REAL MADRID VS FC BARCELONA
|86-76
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS MACCABI FOX TEL AVIV
|83-113
|Ush Cska
|CSKA MOSCOW VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|88-70
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|0-0
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS ZALGIRIS KAUNAS
|83-74
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS FC BAYERN MUNICH
|82-56
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|85-86
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|93-80
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|85-82
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|84-90
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS MACCABI FOX TEL AVIV
|92-88
|Wizink Center
|REAL MADRID VS KHIMKI MOSCOW REGION
|104-76
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS ZENIT ST PETERSBURG
|94-90
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|89-63
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS CSKA MOSCOW
|80-70
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|59-61
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|80-99
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|76-81
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS KHIMKI MOSCOW REGION
|89-84
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|75-87
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|72-88
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS MACCABI FOX TEL AVIV
|96-73
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS ZENIT ST PETERSBURG
|70-60
|Wizink Center
|REAL MADRID VS CSKA MOSCOW
|97-81
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS KHIMKI MOSCOW REGION
|89-76
|Aleksandar Nikolic Hall
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS VALENCIA BASKET
|76-73
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS ZALGIRIS KAUNAS
|69-62
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|100-68
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|93-62
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS REAL MADRID
|71-86
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS FC BAYERN MUNICH
|104-75
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|91-70
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS CSKA MOSCOW
|67-96
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS ZALGIRIS KAUNAS
|0-0
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS FC BAYERN MUNICH
|77-55
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|67-77
|Wizink Center
|REAL MADRID VS VALENCIA BASKET
|111-99
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS FC BARCELONA
|94-102
|Yubileyny Sports Palace
|ZENIT ST PETERSBURG VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|75-70
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS ALBA BERLIN
|107-102
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|99-93
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|77-102
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS ALBA BERLIN
|104-87
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|73-81
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|0-0
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS CSKA MOSCOW
|90-80
|Wizink Center
|REAL MADRID VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|93-77
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS VALENCIA BASKET
|82-86
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS ZENIT ST PETERSBURG
|77-69
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|89-82
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|98-86
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS MACCABI FOX TEL AVIV
|71-82
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|68-74
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|81-78
|Wizink Center
|REAL MADRID VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|76-67
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|105-77
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|80-67
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|100-74
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS FC BAYERN MUNICH
|76-77
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS KHIMKI MOSCOW REGION
|109-98
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS ZENIT ST PETERSBURG
|81-84
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|88-79
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS VALENCIA BASKET
|78-71
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS REAL MADRID
|55-77
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS ZALGIRIS KAUNAS
|83-74
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS CSKA MOSCOW
|80-81
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|88-81
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS FC BARCELONA
|67-77
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS ALBA BERLIN
|93-81
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Sports Palace Yantarny
|CSKA MOSCOW VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|78-75
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS MACCABI FOX TEL AVIV
|99-79
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|81-57
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS REAL MADRID
|75-87
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS KHIMKI MOSCOW REGION
|92-88
|Basket Hall Kazan
|ZENIT ST PETERSBURG VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|58-65
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS VALENCIA BASKET
|98-100
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS ZALGIRIS KAUNAS
|73-98
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|90-80
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS MACCABI FOX TEL AVIV
|73-68
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS FC BAYERN MUNICH
|93-63
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|87-96
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS FC BARCELONA
|76-74
|Sports Palace Yantarny
|CSKA MOSCOW VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|0-0
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS KHIMKI MOSCOW REGION
|101-82
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS REAL MADRID
|77-87
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS ZENIT ST PETERSBURG
|73-72
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS ALBA BERLIN
|91-77
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS MACCABI FOX TEL AVIV
|89-95
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|96-87
|Wizink Center
|REAL MADRID VS ZALGIRIS KAUNAS
|88-82
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|65-79
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS ZENIT ST PETERSBURG
|81-83
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS CSKA MOSCOW
|77-84
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|80-83
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|91-93
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|82-86
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS REAL MADRID
|60-55
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS VALENCIA BASKET
|75-84
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|88-68
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|86-64
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS ALBA BERLIN
|86-93
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS FC BARCELONA
|92-85
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|72-66
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS ZALGIRIS KAUNAS
|70-76
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS FC BAYERN MUNICH
|98-83
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS REAL MADRID
|102-94
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS FC BARCELONA
|74-80
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|69-63
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|17/01/2020 19:00
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS VALENCIA BASKET
|17/01/2020 19:00
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|17/01/2020 19:30
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS ALBA BERLIN
|17/01/2020 20:00
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS FC BAYERN MUNICH
|0-0
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS ZALGIRIS KAUNAS
|17/01/2020 21:30
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS VALENCIA BASKET
|81-70
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|91-87
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS MACCABI FOX TEL AVIV
|80-68
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS KHIMKI MOSCOW REGION
|83-79
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|86-82
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|24/01/2020 19:45
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS ALBA BERLIN
|24/01/2020 20:00
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|24/01/2020 21:30
|Wizink Center
|REAL MADRID VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|24/01/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS CSKA MOSCOW
|69-78
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|70-74
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|80-70
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS REAL MADRID
|77-81
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS ZALGIRIS KAUNAS
|74-79
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS ZENIT ST PETERSBURG
|90-72
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS FC BAYERN MUNICH
|79-78
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|31/01/2020 20:00
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|31/01/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|80-82
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|94-69
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS ALBA BERLIN
|96-102
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS FC BAYERN MUNICH
|75-65
|Wizink Center
|REAL MADRID VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|70-69
|Yubileyny Sports Palace
|ZENIT ST PETERSBURG VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|68-73
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|78-73
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS KHIMKI MOSCOW REGION
|80-77
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS FC BARCELONA
|76-77
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS ZALGIRIS KAUNAS
|96-91
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS REAL MADRID
|97-103
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS CSKA MOSCOW
|72-59
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|79-65
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|07/02/2020 19:00
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS MACCABI FOX TEL AVIV
|07/02/2020 19:45
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS VALENCIA BASKET
|07/02/2020 21:30
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS ZENIT ST PETERSBURG
|07/02/2020 21:30
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|07/02/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS ALBA BERLIN
|20/02/2020 19:00
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS REAL MADRID
|20/02/2020 19:45
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|20/02/2020 21:00
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS KHIMKI MOSCOW REGION
|20/02/2020 21:45
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS ZALGIRIS KAUNAS
|20/02/2020 22:00
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS CSKA MOSCOW
|21/02/2020 20:00
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|21/02/2020 21:30
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS FC BARCELONA
|21/02/2020 21:30
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS MACCABI FOX TEL AVIV
|21/02/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Wizink Center
|REAL MADRID VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|24/02/2020 22:00
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS FC BARCELONA
|27/02/2020 19:00
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS FC BAYERN MUNICH
|27/02/2020 19:00
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|27/02/2020 21:00
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|27/02/2020 21:05
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|27/02/2020 22:00
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|28/02/2020 19:00
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|28/02/2020 20:00
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|28/02/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS ZENIT ST PETERSBURG
|03/03/2020 19:00
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS KHIMKI MOSCOW REGION
|03/03/2020 20:00
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|03/03/2020 21:00
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS REAL MADRID
|03/03/2020 21:45
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS VALENCIA BASKET
|03/03/2020 21:45
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|04/03/2020 19:45
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS FC BARCELONA
|04/03/2020 21:00
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|04/03/2020 21:05
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|04/03/2020 21:30
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS ZALGIRIS KAUNAS
|05/03/2020 19:00
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS CSKA MOSCOW
|05/03/2020 21:00
|Wizink Center
|REAL MADRID VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|05/03/2020 22:00
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|05/03/2020 22:00
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|06/03/2020 19:00
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|06/03/2020 19:30
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS MACCABI FOX TEL AVIV
|06/03/2020 20:00
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS FC BAYERN MUNICH
|06/03/2020 22:00
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS ALBA BERLIN
|06/03/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS ALBA BERLIN
|12/03/2020 19:00
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS VALENCIA BASKET
|12/03/2020 19:30
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|12/03/2020 21:05
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|12/03/2020 21:45
|Wizink Center
|REAL MADRID VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|12/03/2020 22:00
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS FC BAYERN MUNICH
|13/03/2020 19:00
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|13/03/2020 19:45
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS ZENIT ST PETERSBURG
|13/03/2020 21:45
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS ZALGIRIS KAUNAS
|13/03/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|19/03/2020 19:00
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|19/03/2020 21:00
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS ZENIT ST PETERSBURG
|19/03/2020 21:05
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS KHIMKI MOSCOW REGION
|19/03/2020 22:00
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|20/03/2020 19:30
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|20/03/2020 20:00
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|20/03/2020 21:30
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS REAL MADRID
|20/03/2020 21:30
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS ZALGIRIS KAUNAS
|20/03/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Megasport Arena
|CSKA MOSCOW VS MACCABI FOX TEL AVIV
|24/03/2020 19:00
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|24/03/2020 20:00
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|24/03/2020 21:00
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS ALBA BERLIN
|24/03/2020 21:30
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS REAL MADRID
|24/03/2020 22:00
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|25/03/2020 19:00
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS KHIMKI MOSCOW REGION
|25/03/2020 21:00
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS FC BARCELONA
|25/03/2020 21:45
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|25/03/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS CSKA MOSCOW
|26/03/2020 19:45
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS VALENCIA BASKET
|26/03/2020 21:00
|Menora Mivtachim Arena
|MACCABI FOX TEL AVIV VS ZALGIRIS KAUNAS
|26/03/2020 21:05
|Wizink Center
|REAL MADRID VS FC BAYERN MUNICH
|26/03/2020 22:00
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|27/03/2020 19:00
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|27/03/2020 19:30
|Stark Arena
|CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE VS ZENIT ST PETERSBURG
|27/03/2020 20:00
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|27/03/2020 21:45
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
|27/03/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Sibur Arena
|ZENIT ST PETERSBURG VS AX ARMANI EXCHANGE MILAN
|02/04/2020 20:00
|Ulker Sports And Event Hall
|FENERBAHCE BEKO ISTANBUL VS OLYMPIACOS PIRAEUS
|02/04/2020 20:45
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS LDLC ASVEL VILLEURBANNE
|02/04/2020 21:00
|Palau Blaugrana
|FC BARCELONA VS REAL MADRID
|02/04/2020 22:00
|Arena Mytishchi
|KHIMKI MOSCOW REGION VS ANADOLU EFES ISTANBUL
|03/04/2020 20:00
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS CSKA MOSCOW
|03/04/2020 20:00
|Oaka
|PANATHINAIKOS OPAP ATHENS VS MACCABI FOX TEL AVIV
|03/04/2020 21:00
|Audi Dome
|FC BAYERN MUNICH VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|03/04/2020 21:30
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS VALENCIA BASKET
|03/04/2020 22:00
|Γήπεδο
|Αγώνας
|Ώρα / Αποτέλεσμα
|Peace And Friendship Stadium
|OLYMPIACOS PIRAEUS VS FC BARCELONA
|09/04/2020 21:00
|Mediolanum Forum
|AX ARMANI EXCHANGE MILAN VS CSKA MOSCOW
|09/04/2020 21:45
|Astroballe
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE VS MACCABI FOX TEL AVIV
|09/04/2020 21:45
|La Fonteta
|VALENCIA BASKET VS CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
|09/04/2020 22:00
|Zalgirio Arena
|ZALGIRIS KAUNAS VS FC BAYERN MUNICH
|10/04/2020 20:00
|Sinan Erdem Dome.
|ANADOLU EFES ISTANBUL VS FENERBAHCE BEKO ISTANBUL
|10/04/2020 20:30
|Mercedes-benz Arena
|ALBA BERLIN VS KHIMKI MOSCOW REGION
|10/04/2020 21:45
|Buesa Arena
|KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ VS PANATHINAIKOS OPAP ATHENS
|10/04/2020 22:00
|Wizink Center
|REAL MADRID VS ZENIT ST PETERSBURG
|10/04/2020 22:00