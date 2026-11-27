Αποκαλυπτικός ήταν ο Εργκίν Άταμαν αναφορικά με τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στην Euroleague την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η εθνική ομάδα της Τουρκίας γνώρισε την πρώτη της ήττα στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία με 86-72.

Μετά το τελος του αγώνα ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας σε... τρεις διαφορετικές γλώσσες στην συνέντευξη Τύπου (αγγλικά, τούρκικα και ιταλικά) τοποθετήθηκε αναφορικά με την ανάπτυξη του ιταλικού μπάσκετ και αποκάλυψε ότι τη νέα σεζόν θα βρίσκονται άλλες δύο ομάδες από την χώρα στην Euroleague.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό σημάδι για το ιταλικό μπάσκετ, δεδομένου ότι δύο ομάδες από αυτή την περιοχή, η Ρόμα και η Νάπολι, θα συμμετάσχουν στην EuroLeague την επόμενη χρονιά», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε: «Θεωρώ πως η σπίθα που άναψε η ομοσπονδία διοργανώνοντας έναν αγώνα της εθνικής ομάδας εδώ στη Ρώμη είναι κάτι πολύ θετικό για την Ιταλία».

Και στην συνέχεια αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη Ρώμη που ξύπνησε αναμνήσεις από τα πρώτα στάδια της προπονητικής του καριέρας: «Έχω κοουτσάρει περισσότερα από χίλια παιχνίδια σε τέτοιες ατμόσφαιρες σε όλη την Ευρώπη. Και είμαι χαρούμενος που, έπειτα από τόσα χρόνια, επέστρεψα στη Ρώμη. Η τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ για αγώνα, αν θυμάμαι καλά, ήταν όταν προπονούσα τη Σιένα, πριν από 20 χρόνια».