ΜακΚόλουμ: «Τρένο που δεν μπορείς να το σταματήσεις ο Παναθηναϊκός, ταβάνι του Ολυμπιακού είναι ο ουρανός»
Για τη μέχρι τώρα πορεία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη σεζόν στη EuroLeague, μίλησε ο Έρικ ΜακΚόλουμ στους «Euroinsiders».
Ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε σχολίασε το ρεκόρ των «πρασίνων», λέγοντας πως περίμενε να είχαν καλύτερο, ενώ μεταξύ άλλων αποθέωσε τον τρόπο πιαχνιδιού των «ερυθρόλευκων».
Μεταξύ άλλων είπε ο ΜακΚόλουμ:
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Για το αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι ευχαριστημένος με το ρεκόρ 10-4: «Προσωπικά με άφησαν να θέλω περισσότερα. Ξεκίνησαν τη σεζόν σαν «"τρένο" που κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Τους έβλεπα και σκεφτόμουν πόσο επιθετικό ταλέντο έχουν και πόσες επιλογές έχουν. Και όλο αυτά χωρίς τον Σλούκα, τον Χέιζ-Ντέιβις και τον Ναν, τρεις παίκτες κλειδιά. Εντυπωσιάστηκα. Όταν το μομέντουμ σταμάτησε το περίμενα γιατί το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο».
Για τον Ολυμπιακό:
«Βλέπεις ότι πραγματικά γουστάρουν να παίζουν μαζί. Δηλαδή, φαίνεται πότε κάποιος χαίρεται για την ομάδα και πότε χαίρεται για τις ατομικές επιτυχίες, και εδώ βλέπεις ξεκάθαρα ότι αυτό είναι ομάδα. Προφανώς έχουν ταλέντο, προφανώς έχουν εμπειρία, αλλά αυτή είναι μια ομάδα που πραγματικά "δένει" και έχει απίστευτη χημεία.
Με τέτοιου είδους παιδιά, με αυτόν τον χαρακτήρα, με αυτή τη συντροφικότητα, το ταβάνι αυτής της ομάδας είναι ο ουρανός. Βλέπω τον Ταϊρίκ Τζόουνς να πηγαίνει από την τελική γραμμή, να παίρνει την πάσα, να καρφώνει στα μούτρα ενός αντιπάλου κερδίζοντας και φάουλ, και σε ποιον πηγαίνει κατευθείαν; Στον Ντόντα Χολ. Ο Ντόντα Χολ είναι όρθιος στον πάγκο και ουρλιάζει σε Και δίνει τα χέρια με τον Ταϊρίκ, τον τύπο που, όταν παίζεις εσύ καλά, εγώ είμαι εκτός παιχνιδιού. Και όταν παίζω εγώ καλά, εσύ είσαι εκτός παιχνιδιού, επειδή δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί, καθώς είμαστε και οι δύο πεντάρια.
Οπότε φαντάσου όταν επιστρέψει και ο Μοντέρο. Φαντάσου αν καταφέρουν να ενσωματώσουν ξανά τον Ντόρσεϊ στο ροτέισον. Έχουν και τον Φουρνιέ που παίζει εκπληκτικά φέτος».
Errick McCollum shares his pick for the best team in the EuroLeague. What stands out to him isn’t just the talent on the roster, but the chemistry and the way every player pushes and supports each other. 🏀🔥 Could this be the key to winning it all this season? 👀 Watch the full episode on Euro McCollum Show 🎙️— EURO INSIDERS (@euroinsiders) November 28, 2026
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