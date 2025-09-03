Η μάχη της Τουρκίας με τη Σερβία που θα κρίνει την πρωτιά στον Α' όμιλο του EuroBasket 2025, ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα.

Ολοκληρώνεται απόψε ο πρώτος και ο δεύτερος όμιλος του φετινού EuroBasket 2025, με ένα μεγάλο ντέρμπι να ξεχωρίζει. Αυτό δεν είναι άλλο από την αναμέτρηση της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν, απέναντι στη Σερβία (21:15, ΕΡΤ1 & NS Start, Live στο Gazzetta).

Οι δύο ομάδες είναι στο απόλυτο 4-0 και οδηγούν την κούρσα του ομίλου στη Ρίγα. Με τον νικητή να παίρνει... προίκα την πρωτιά και να περιμένει στη φάση των «16» τον τέταρτο του ομίλου στο Τάμπερε.

Εξίσου σημαντικό παιχνίδι αυτό της Εσθονίας με την Πορτογαλία (14:45, NS Start, Live στο Gazzetta), το οποίο θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο στον όμιλο.

Στον δεύτερο όμιλο του Τάμπερε, η ομάδα που παραμένει αήττητη είναι μονάχα η Γερμανία. Η οποία θέλει και να σφραγίσει την πρωτιά, παίζοντας απέναντι στους γηπεδούχους Φινλανδούς (20:30, NS4, Live στο Gazzetta).

Μαυροβούνιο και Σουηδία παλεύουν για την πρόκριση, με τους πρώτους να αντιμετωπίζουν τη Μεγάλη Βρετανία (13:30, NS4, Live στο Gazzetta) και τους δεύτερους να έχουν δύσκολο έργο απέναντι στη Λιθουανία (16:30, NS4, Live στο Gazzetta) που όμως έχει χάσει τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Το πρόγραμμα του EuroBasket (3/9)

13:30 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (NS4)

14:45 Εσθονία - Πορτογαλία (NS Start)

16:30 Λιθουανία - Σουηδία (NS4)

18:00 Τσεχία - Λετονία (NS Start)

20:30 Φινλανδία - Γερμανία (NS4)

21:15 Τουρκία - Σερβία (ΕΡΤ1 & NS Start)

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 4-0* Σερβία 4-0* Λετονία 2-2 Εσθονία 1-3 Πορτογαλία 1-3 Τσεχία 0-4

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία - Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 4-0* Λιθουανία 3-1* Φινλανδία 3-1* Μαυροβούνιο 1-3 Σουηδία 1-3 Μεγάλη Βρετανία 0-4

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική (3/9)