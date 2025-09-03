EuroBasket 2025: Πέφτει η αυλαία σε Α' και Β' όμιλο, ξεχωρίζει το ντέρμπι Τουρκία - Σερβία
Ολοκληρώνεται απόψε ο πρώτος και ο δεύτερος όμιλος του φετινού EuroBasket 2025, με ένα μεγάλο ντέρμπι να ξεχωρίζει. Αυτό δεν είναι άλλο από την αναμέτρηση της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν, απέναντι στη Σερβία (21:15, ΕΡΤ1 & NS Start, Live στο Gazzetta).
Οι δύο ομάδες είναι στο απόλυτο 4-0 και οδηγούν την κούρσα του ομίλου στη Ρίγα. Με τον νικητή να παίρνει... προίκα την πρωτιά και να περιμένει στη φάση των «16» τον τέταρτο του ομίλου στο Τάμπερε.
Εξίσου σημαντικό παιχνίδι αυτό της Εσθονίας με την Πορτογαλία (14:45, NS Start, Live στο Gazzetta), το οποίο θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο στον όμιλο.
Στον δεύτερο όμιλο του Τάμπερε, η ομάδα που παραμένει αήττητη είναι μονάχα η Γερμανία. Η οποία θέλει και να σφραγίσει την πρωτιά, παίζοντας απέναντι στους γηπεδούχους Φινλανδούς (20:30, NS4, Live στο Gazzetta).
Μαυροβούνιο και Σουηδία παλεύουν για την πρόκριση, με τους πρώτους να αντιμετωπίζουν τη Μεγάλη Βρετανία (13:30, NS4, Live στο Gazzetta) και τους δεύτερους να έχουν δύσκολο έργο απέναντι στη Λιθουανία (16:30, NS4, Live στο Gazzetta) που όμως έχει χάσει τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις.
Το πρόγραμμα του EuroBasket (3/9)
- 13:30 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (NS4)
- 14:45 Εσθονία - Πορτογαλία (NS Start)
- 16:30 Λιθουανία - Σουηδία (NS4)
- 18:00 Τσεχία - Λετονία (NS Start)
- 20:30 Φινλανδία - Γερμανία (NS4)
- 21:15 Τουρκία - Σερβία (ΕΡΤ1 & NS Start)
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Τουρκία 4-0*
- Σερβία 4-0*
- Λετονία 2-2
- Εσθονία 1-3
- Πορτογαλία 1-3
- Τσεχία 0-4
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
- Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
- Τσεχία - Λετονία (18:00)
- Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 4-0*
- Λιθουανία 3-1*
- Φινλανδία 3-1*
- Μαυροβούνιο 1-3
- Σουηδία 1-3
- Μεγάλη Βρετανία 0-4
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
- Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
- Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
- Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.