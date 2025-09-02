Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον μισό χρόνο.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν ο μεγάλος άτυχος στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Φινλανδία. Ο Λιθουανός γκαρντ σε μία προσπάθεια για λέι απ, γύρισε το αριστερό του γόνατο και από την αρχή έδειξε να πονάει πολύ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το BasketNews, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Όπως αναφέρει μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η Μπάγερν Μονάχου, ομάδα στην οποία ανήκει πλέον ο ίδιος, ο χρόνος ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης είναι τουλάχιστον έξι μήνες.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του γερμανικού συλλόγου υπογραμμίζει τη συμπαράσταση της ομάδας στον Γιοκουμπάιτις ενώ υπογραμμίζει ότι ύστερα από συνεννόηση με την εθνική Λιθουανίας, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στα παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει στο EuroBasket 2025, είχε κατά μέσο όρο από 17,3 πόντους με 2,5 ριμπάουντ και 8,5 ασίστ σε 24,2 λεπτά εντός παρκέ.