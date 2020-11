Πήραν Τζέιμς Τζόνσον και Αρίζα οι Μάβερικς! (pic)

Εμπλοκή σε μια τριπλή ανταλλαγή είχαν οι Μάβερικς οι Πίστονς και οι Θάντερ.

Το Ντάλας πήρε τον Τζέιμς Τζόνσον και τον Τρέβορ Αρίζα.

Η Οκλαχόμα έκανε δικό της τον Τζάστιν Τζάκσον και picks, ενώ το Ντιτρόιτ απέκτησε τον Ντελον Ράιτ.

O Tζόνσον είχε 8.4 πόντους ανά ματς, ο Αρίζα 8 με 4.6 ριμπάουντ, o Ράιτ 6.8 πόντους και 3.8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάκσον 5.5 πόντους και 2,4 ριμπάουντ.

