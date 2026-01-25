Πετκίμ-Φενέρμπαχτσε 70-78: Με υπογραφή Μπάλντγουιν
Με τον Ουέιντ Μπάλντγουιν να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση η Φενέρμπαχτσε επικράτησε (78-70) εκτός έδρας της Πετκίμ, για την 17η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία με ρεκόρ 15-2, ενώ η Πετκίμ που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με το Περιστέρι στο FIBA Europe Cup έχει απολογισμό 5-12 και βρίσκεται στη 12η θέση.
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δυο ομάδες συμβάδιζαν (12-11 στο 10’ και 30-30 στο 20’), όμως η πολύ καλή εμφάνιση του Ουέιντ Μπάλντγουιν έδωσε... αέρα στη Φενέρμπαχτσε στο δεύτερο ημίχρονο όπου πήρε το προβάδισμα (49-51 στο 30’) και το διατήρησε ως το τέλος έχοντας περισσότερες λύσεις από τον αντίπαλο φτάνοντας στη νίκη.
Η Φενέρ πλέον επικεντρώνεται ξανά στις υποχρεώσεις της στη Euroleague, όπου θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές την προσεχή Πέμπτη (29/1, 19:45) εντός έδρας για την 25η αγωνιστική της διοργάνωσης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-11, 30-30, 49-51, 70-78.
ΠΕΤΚΙΜ (Τσιβτζίν): Εφιανάι 10 (8 ασίστ), Γουϊτάκερ 9, Κουρτουλντούμ 9, Μπλούμπεργκς 3, Σαγιούς 10 (7 ριμπάουντ), Φλόιντ 8 (5 ριμπάουντ), Μπράουν 11 (3 ασίστ), Σαβ 2, Φράνκε 8 (3 ριμπάουντ), Γκιουλέρ.
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπιμπέροβιτς 6 (5 ριμπάουντ), Μέλι 9 (8 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 8, Μαχμούτογλου 3, Μπακότ, Μπάλντουιν 22 (4 ριμπάουντ), Μπιρσέν 8 (6 ριμπάουντ), Μπιτίμ 8 (5 ριμπάουντ), Ντε Κολό 8 (3 ασίστ), Γιάντουνεν 6 (3 ριμπάουντ), Μπιρτς.
Haftayı 3️⃣’te 3️⃣ ile tamamlıyoruz! 💪— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 25, 2026
Tebrikler Fenerbahçe Beko! 👏
Maç Sonucu | Aliağa Petkim Spor 🆚 Fenerbahçe Beko: 70-78
Skor dağılımımız: Baldwin 22, Melli 9, Horton-Tucker 8, Metecan 8, Onuralp 8, De Colo 8, Biberovic 6, Jantunen 6, Melih 3. #YellowLegacy pic.twitter.com/72uPgJQrcM
