Ο Αθηναϊκός Qualco παρέσυρε τον Αμύντα και έφτασε τις 13 νίκες σε 14 αγώνες

Ο Αθηναϊκός Qualco επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Αμύντα, επικρατώντας με 92-69 στην 15η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Νίκες για ΠΑΣ Γιάννινα και Παναθλητικό.

Ο Αθηναϊκός Qualco συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών, αφού επιβλήθηκε του Αμύντα με 92-69, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 13-1.

Η Μπορισλάβα Χρίστοβα ηγήθηκε επιθετικά του Αθηναϊκού, σημειώνοντας 18 πόντους στα 21:39 που αγωνίστηκε, για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, η οποία είχε συνολικά πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Οι γηπεδούχες μάζεψαν 24 επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασαν 24 ασίστ για 12 λάθη, απέναντι στον Αμύντα που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες της Γκίλντεϊ, η οποία σημείωσε 27 πόντους.

Από 'κει και πέρα, ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε εύκολα της Ιωνίας με 70-47 ενώ ο Παναθλητικός επιβλήθηκε του Πανσερραϊκού με 85-64.

Αποτελέσματα-15η αγωνιστική

Σάββατο 24/1

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ 101-69

Ολυμπιακός-Ανόρθωση Βόλου 93-57

Κυριακή 25/1

ΠΑΣ Γιάννινα-Ιωνία 70-47

Αθηναϊκός-Αμύντας 92-69

Παναθλητικός-Πανσερραϊκός 85-64

ΡΕΠΟ: Παναθηναϊκός

Τα φύλλα αγώνα

ΠΑΣ Γιάννινα-Ιωνία 70-47

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Νέδογλου-Τοπαλίδης

Δεκάλεπτα: 13-14, 34-25, 55-37, 70-47

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 12(2), Μούγιοβιτς 13(1), Καράλη 2, Σαρηγιαννίδου 13(2), Μαρίνη 10(2), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Σίγκλετον 20.

Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 4, Καραγιάννη 4, Νικολοπούλου, Γκριγκς 10(1), Τσιανάκα 3(1), Φουράκη 6, Κλαρκ 11(1), Τζάκσον 6, Στογιανόφσκα 3(1), Ευμορφοπούλου.

Αθηναϊκός Qualco-Αμύντας 92-69

Διαιτητές: Καραπαπάς-Μαρίγλη-Αλεξόπουλος Π.

Δεκάλεπτα: 23-13, 50-29, 71-55, 92-69

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 14, Τσινέκε 10, Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη, Παυλοπούλου 2, Μίλλερ 17(1), Λούκα 8, Αλεξανδρή 5(1), Παρκς 2, Ανίγκουε 12, Χρίστοβα 18(2).

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 27(1), Μαργώνη 2, Κοντογιάννη 6, Κατσαμούρη 5(1), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 14(1), Μάγκλαρη, Χάντερ 11(2), Νάτσκου 4.

Παναθλητικός-Πανσερραϊκός 85-64

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Μαραμής-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 24-18,45-30, 60-51, 85-64

Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 23(1), Αυτζή 12(3), Παντώτη 2, Βασιλείου, Κάρτερ 15(1), Γκέλντοφ 14(2), Σύρπα, Λόβιλ 19.

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 13(1), Αλεξιά, Δούρβα 5(1), Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου, Ντάβινσον 17(1), Κουβόρντε 5(1), Μουρ 11(2), Γεροστεργίου, Ρόσνιεκ 13(2).

Κατάταξη

Αθηναϊκός 13-1 Παναθηναϊκός 12-1 Ολυμπιακός 11-2 Πανσερραϊκός 8-6 ΠΑΣ Γιάννινα 7-7 Πρωτέας Βούλας 6-8 Παναθλητικός 6-7 Ιωνία 5-9 ΠΑΟΚ 4-10 Αμύντας 2-12 Ανόρθωση Βόλου 1-12

Επόμενη αγωνιστική (16η, 28/1)

15:00 Πανσερραϊκός-Αθηναϊκός

18:00 Ανόρθωση Βόλου-Παναθλητικός Συκεών

18:15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

19:30 Αμύντας-ΠΑΣ Γιάννινα

20:00 Ιωνία-Πρωτέας Βούλας

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

