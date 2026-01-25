Ραμάτ Γκαν-Μακάμπι Τελ Αβίβ 91-98: Ο Μπλατ έκανε τη δουλειά
Με τον Ταμίρ Μπλατ να «καθαρίζει την μπουγάδα» στο τέλος η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε νικηφόρα (98-91) από το άντρο της Ραμάτ Γκαν για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ισραήλ. Ο πλέι μέικερ της «ομάδας του λαού» με 23 πόντους έκανε τη διαφορά, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Τι Τζέι Λιφ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από τη Ραμάτ Γκαν ξεχώρισε ο Σεγκού με 22 πόντους, αλλά δεν έφτανε για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.
Η Μακάμπι πλέον έχει ρεκόρ 14-1 και βρίσκεται στην κορυφή μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ η Ραμάτ Γκαν με ρεκόρ 6 νίκες και 9 ήττες είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας.
Το πρώτο ημίχρονο ανήκε στους γηπεδούχους που είχαν τον έλεγχο (50-43 στο 20’), αλλά το δίδυμο Μπλατ-Λιφ σήκωσε το βάρος επιθετικά για την Μακάμπι στο δεύτερο μέρος και την οδήγησε στη νίκη.
Η Μακάμπι του Όντεντ Κάτας επικεντρώνεται πλέον στις υποχρεώσεις της στη Euroleague, όπου θα αναμετρηθεί με την Βαλένθια την προσεχή Πέμπτη (29/1, 21:45) στην Roig Arena για την 25η αγωνιστική της διοργάνωσης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 50-43, 64-70, 91-98.
ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ (Μπρένερ): Μπένι 9 (1/2 τριπ.), Αλόν 8 (2/3 τριπ.), Ατίας 6, Άτκινς 12, Σεγκού 22 (5 ριμπ.), Άριελ 23 (5/8 τριπ.), Μπουρντιλόν, Κρόουφορντ 11 (3/8 τριπ.).
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Χόαρντ 7 (1/1 τριπ.), Κλαρκ 8 (1/4 τριπ.), Σάντος 4, Λεβί 2, Σαχάρ 4, Σόρκιν 5 (1/3 τριπ.), Μπρισέτ 17 (3/7 τριπ.), Ρέιμαν 3, Ντόουτιν 5, Λιφ 20 (11 ριμπ.), Μπλατ 23 (5/10 τριπ., 4 ριμπ.).
