LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής 25/1 και τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 με έξι αναμετρήσεις.
Το πρόγραμμα
Κυριακή 25/1
- 22:00 Πίστονς-Κινγκς
Δευτέρα 26/1
- 00:30 Τίμπεργουλβς-Γουόριορς
- 02:00 Θάντερ-Ράπτορς
- 02:00 Σπερς-Πέλικανς
- 03:00 Σανς-Χιτ
- 04:00 Κλίπερς-Νετς
