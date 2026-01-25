Η Μπασκόνια συνέχισε να κερδίσει στο πρωτάθλημα της ACB καθώς επικράτησε και της Μπανταλόνα για την 17η αγωνιστική με 87-77 εντός έδρας.

Κοντοζυγώνουν δύο μήνες από τότε που η Μπασκόνια ηττήθηκε για τελευταία φορά στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα ήταν 7 Δεκεμβρίου όταν και γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια εντός έδρας με 89-91. Έκτοτε οι Βάσκοι βαδίζουν από επιτυχία σε επιτυχία όσον αφορά τα παιχνίδια εντός των συνόρων φτάνοντας αισίως στις επτά συνεχόμενες νίκες.

Με τη νέα νίκη απέναντι στην Μπανταλόνα άφησαν πίσω τους τα όσα συνέβησαν στην διπλή αγωνιστική της Euroleague και τις back to back ήττες από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι παρουσίασε πλουραλισμό στο παιχνίδι έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κούρουκς με 16 πόντους και ακολούθησαν οι Φόρεστ (15π.), Ντιακιτέ (13π.), Λουβαβού-Καμπαρό (13π.) και Σίμονς (10π.)

Για λογαριασμό της Μπανταλόνα ο Χαντ είχε 23 πόντους, ο Άντε Τόμιτς πρόσθεσε άλλους 14 πόντους, ενώ ο Ρίκι Ρούμπιο τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 7 πόντους, 6 ασίστ και 1 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 43-39, 64-57, 87-77.

Η κατάταξη