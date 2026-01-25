Οι Μάβερικς δεν κατάφεραν να αναχωρήσουν από το Ντάλας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί ο αγώνας με τους Μπακς στο Μιλγουόκι.

Οι Μάβερικς επρόκειτο να αντιμετωπίσουν τους Μπακς τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στις 2:00, ωστόσο ο αγώνας στο Fiserv Forum αναβλήθηκε, λόγω της αδυναμίας των Τεξανών να αναχωρήσουν από το Ντάλας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξάλλου, η ακραία χιονόπτωση στο Μέμφις ανάγκασε το NBA να αναβάλει και την αναμέτρηση Γκρίζλις–Νάγκετς.

Έτσι, από τα οκτώ ματς που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν το βράδυ της Κυριακής 25/1 και τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1, θα λάβουν χώρα τα έξι.

Το πρόγραμμα

Κυριακή 25/1

22:00 Πίστονς-Κινγκς

Δευτέρα 26/1