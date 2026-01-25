NBA: Αναβλήθηκε το Μπακς-Μάβερικς λόγω καιρικών συνθηκών
Οι Μάβερικς επρόκειτο να αντιμετωπίσουν τους Μπακς τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στις 2:00, ωστόσο ο αγώνας στο Fiserv Forum αναβλήθηκε, λόγω της αδυναμίας των Τεξανών να αναχωρήσουν από το Ντάλας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξάλλου, η ακραία χιονόπτωση στο Μέμφις ανάγκασε το NBA να αναβάλει και την αναμέτρηση Γκρίζλις–Νάγκετς.
Έτσι, από τα οκτώ ματς που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν το βράδυ της Κυριακής 25/1 και τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1, θα λάβουν χώρα τα έξι.
Το πρόγραμμα
Κυριακή 25/1
- 22:00 Πίστονς-Κινγκς
Δευτέρα 26/1
- 00:30 Τίμπεργουλβς-Γουόριορς
- 02:00 Θάντερ-Ράπτορς
- 02:00 Σπερς-Πέλικανς
- 03:00 Σανς-Χιτ
- 04:00 Κλίπερς-Νετς
