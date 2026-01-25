Ο Εργκίν Άταμαν τρόλαρε τους διαιτητές της αναμέτρησης με το Μαρούσι, ζητώντας challenge για αντιαθλητικό φάουλ εις βάρος του Σλούκα.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του αξιόμαχου Αμαρουσίου στο Telekom Center Athens, επικρατώντας με 92-81 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 14-1. Κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Εργκίν Άταμαν τρόλαρε τους διαιτητές ζητώντας challenge για αντιαθλητικό φάουλ εις βάρος του Κώστα Σλούκα.

Συγκεκριμένα, στα 4:22 για το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 82-66, ο Σλούκας σταμάτησε με φάουλ τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, με τον Άταμαν να ζητάει… αντιαθλητικό! Μάλιστα, οΤούρκος προπονητής ζήτησε challenge ώστε το φάουλ του αρχηγού των «πράσινων» να αναβαθμιστεί σε αντιαθλητικό!

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού χειροκρότησαν τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος, σύμφωνα με τη μετάδοση της ΕΡΤ, είχε ζητήσει αντιαθλητικό φάουλ νωρίτερα σε μαρκάρισμα του Πάπας στον Σλούκα που δεν δόθηκε.