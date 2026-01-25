Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Νεβέζις με 88-73, κάνοντας το 3/3 σε διάστημα έξι ημερών, μετά τις δύο νίκες της στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Νεβέζις με 88-73 στη Zalgirio Arena και σημειώνοντας την 13η νίκη σε 14 αγώνες στο λιθουανικό πρωτάθλημα.

Ο Ίγκνας Μπραζντέικις ήταν πρώτος σκόρερ των Λιθουανών με 16 πόντους (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές) και πέντε ριμπάουντ σε σχεδόν 21 λεπτά. Όσον αφορά τον Μόουζες Ράιτ, ο Αμερικανός σέντερ περιορίστηκε στους τέσσερις πόντους με 2/7 σουτ εντός πεδιάς.

Έτσι, η Ζάλγκιρις έκανε το 3/3 σε διάστημα έξι ημερών, μετά τις δύο νίκες της στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague επί της Βιλερμπάν (20/1) και της Αρμάνι Μιλάνο (22/1).

Πλέον, οι Λιθουανοί στρέφονται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια (30/1, 21:30) για την 25η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 40-40, 69-46, 88-72.