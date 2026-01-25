Ζάλγκιρις: Λύγισε τη Νεβέζις και έκανε το 3/3 σε έξι μέρες
Η Ζάλγκιρις συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Νεβέζις με 88-73 στη Zalgirio Arena και σημειώνοντας την 13η νίκη σε 14 αγώνες στο λιθουανικό πρωτάθλημα.
Ο Ίγκνας Μπραζντέικις ήταν πρώτος σκόρερ των Λιθουανών με 16 πόντους (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές) και πέντε ριμπάουντ σε σχεδόν 21 λεπτά. Όσον αφορά τον Μόουζες Ράιτ, ο Αμερικανός σέντερ περιορίστηκε στους τέσσερις πόντους με 2/7 σουτ εντός πεδιάς.
Έτσι, η Ζάλγκιρις έκανε το 3/3 σε διάστημα έξι ημερών, μετά τις δύο νίκες της στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague επί της Βιλερμπάν (20/1) και της Αρμάνι Μιλάνο (22/1).
Πλέον, οι Λιθουανοί στρέφονται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια (30/1, 21:30) για την 25η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 40-40, 69-46, 88-72.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.