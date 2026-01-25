Ο προπονητής του Κολοσσού Άρης Λυκογιάννης αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του κόντρα στον Ολυμπιακό και στην προοπτική περαιτέρω βελτίωσης.

Ο Κολοσσός έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στον Ολυμπιακό για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο.

«Σίγουρα ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, απέναντι σε μία ομάδα, που παρά τις απουσίες που είχε, έχει μεγάλη ποιότητα. Έπαιξαν καλύτερα σε διάρκεια και κέρδισαν δίκαια. Νομίζω ότι το παιχνίδι είχε δύο φάσεις. Η μία έχει να κάνει με το πρώτο ημίχρονο, όπου ξεκινήσαμε αρκετά νωθρά. Διορθώσαμε, όμως, πολύ τον τρόπο μας στην επίθεση, παίξαμε με υπομονή, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα πολύ υψηλό σκορ, βρίσκοντας λύσεις» δήλωσε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των «θαλασσί» Άρης Λυκογιάννης.

«Από ‘κει και πέρα, ο Ολυμπιακός αντέδρασε, πήρε ένα προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο συντήρησε. Εμείς κάναμε την προσπάθειά μας και να έχουμε όλους τους παίκτες ενεργούς και να δώσουμε χρόνο σε κάποια παιδιά, τα οποία δεν είχαν παίξει πολύ. Γιατί έχουμε δύσκολη εβδομάδα μπροστά μας με δύο παιχνίδια και ταυτόχρονα να έχουμε επαφή με το σκορ. Σε γενικές γραμμές τα καταφέραμε και προχωράμε» πρόσθεσε.

Για το αν η νίκη επί της Μυκόνου και η εμφάνιση με τον Ολυμπιακό μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια, είπε: «Σίγουρα αυτές οι εμφανίσεις είναι, εμφανίσεις που πρέπει να χτίσουμε και να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε, όσο το δυνατόν καλύτεροι. Έχουμε πρωτάθλημα, Κύπελλο, τη μεγάλη διακοπή που μεσολαβεί, δεν ξέρεις εάν θα διατηρήσεις τη φόρμα, την οποία βρίσκεσαι αυτή την στιγμή. Ο Κολοσσός είναι παραδοσιακά μία ομάδα που έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι εκτός κέντρου και έχει δυσκολία φιλικών παιχνιδιών, για να διατηρήσεις τον ρυθμό που έχεις. Πάντως, το σίγουρο είναι πως βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Όσο για την απόδοση των Μακ και Ραντλ, σχολίασε: «Δεν θέλω πω κάτι ιδιαίτερο για τα δύο παιδιά. Το ζητούμενο για εμάς είναι οι συγκεκριμένες παίκτες, να έχουν τέτοιες εμφανίσεις στα παιχνίδια που θα καίνε. Στα παιχνίδια που χρειάζεται να βρούμε τις νίκες που είναι απαραίτητες για να πετύχουμε τον στόχο μας».