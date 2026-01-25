Παρτίζαν-Ιγκοκέα 90-84: Ζορίστηκαν αλλά νίκησαν οι Σέρβοι
Η Παρτίζαν λύγισε την Ιγκοκέα, επικρατώντας με 90-84 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 13-1.
Έτσι, οι Σέρβοι σκαρφάλωσαν προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης στον α’ όμιλο, έχοντας έναν αγώνα παραπάνω από την αήττητη Dubai Basketball, που αντιμετωπίζει το βράδυ της Δευτέρας 26/1 τη Ζελέζνικ.
Οι Μπρούνο Φερνάντο και Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσαν από 15 πόντους έκαστος για την Παρτίζαν, που είχε συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, σουτάροντας 12/29 τρίποντα και κατεβάζοντας 32 ριμπάουντ, αντί για 20 της Ιγκοκέα.
Πλέον η Παρτίζαν στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague (29/1, 21:30).
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 40-36, 62-57, 90-84.
Κατάταξη
- Παρτίζαν 13-1
- Dubai Basketball 13-0
- Κλουζ Ναπόκα 9-5
- Ιγκοκέα 7-7
- Μπόρατς Τσάτσακ 5-9
- Ζελέζνικ 5-8
- Κρκα 4-10
- Στουντέντσκι 3-11
- Σπλιτ 3-11
