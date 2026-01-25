Ο Ανδρέας Πετρόπουλος, με story στο Instagram μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ανέφερε ότι άγνωστος έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου του!

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, ωστόσο η αναμέτρηση με τον Κολοσσό σημαδεύτηκε από το επεισόδιο ανάμεσα στον Σάσα Βεζένκοβ και τον Ανδρέα Πετρόπουλο, που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του φόργουορντ των «ερυθρόλευκων».

Είχε προηγηθεί η έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Άρη Λυκογιάννη εξαιτίας του αιτήματος του προπονητή των «ερυθρόλευκων» για να χρεωθεί ο πάγκος των γηπεδούχων τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες.

Η συνέχεια είχε ακόμα μεγαλύτερη ένταση, με τον Πετρόπουλο να σπρώχνει τον Βεζένκοβ, ο οποίος έκανε κίνηση προς τον παίκτη του Κολοσσού, με αποτέλεσμα να απειληθεί σύρραξη εντός του παρκέ. Ο Πετρόπουλος χρεώθηκε με αντιαθλητικό, ενώ ο Βεζένκοβ με αντιαθλητικό και αποβολή, με τον Ολυμπιακό να καταθέτει ένσταση για τη μη αποβολή του παίκτη του Κολοσσού.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ο γκαρντ του Κολοσσού, μέσω story στο Instagram, αποκάλυψε ότι άγνωστος έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου του! «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους! Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου! Καραγκιόζηδες» ήταν το μήνυμά του.



