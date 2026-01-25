Η Τενερίφη σόκαρε την Μπαρτσελόνα πριν από τον Ολυμπιακό

Η Τενερίφη πέρασε νικηφόρα από το Palau, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 82-89, πριν από την αναμέτρηση των Καταλανών με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (29/1).

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε ο α’ γύρος στη Liga Endesa, η Τενερίφη επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 82-89 στο Palau Blaugrana και προκρίθηκε στο Copa del Rey.

Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο η Τενερίφη έκανε επιμέρους σκορ 27-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο και ανέτρεψε την κατάσταση.

Ο Γιαν Βέσελι ήταν πρώτος σκόρερ της Μπαρτσελόνα με 17 πόντους (8/10 δίποντα), με τους Πάντερ (14π., 2/5 τρίπ.), Νόρις (14π., 7 ριμπ.) και Λαπροβίτολα (14π.) να ακολουθούν σε απόδοση. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ σούταρε 9/22 τρίποντα, κατέβασε 23 ριμπάουντ και μοίρασε 13 ασίστ για οκτώ λάθη.

Για την Τενερίφη, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι ξεχώρισε με 14 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στην τρίτη θέση της κατάταξης στην ισπανική λίγκα με ρεκόρ 12-5, πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης (15-2) και τη Βαλένθια (13-4), πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τη EuroLeague (29/1).

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 45-36, 66-62, 82-89.