Η Τενερίφη σόκαρε την Μπαρτσελόνα πριν από τον Ολυμπιακό

Μπαρτσελόνα-Τενερίφη 82-89: Εντός έδρας ήττα πριν από τον Ολυμπιακό
Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε ο α’ γύρος στη Liga Endesa, η Τενερίφη επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 82-89 στο Palau Blaugrana και προκρίθηκε στο Copa del Rey.
Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο η Τενερίφη έκανε επιμέρους σκορ 27-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο και ανέτρεψε την κατάσταση.
Ο Γιαν Βέσελι ήταν πρώτος σκόρερ της Μπαρτσελόνα με 17 πόντους (8/10 δίποντα), με τους Πάντερ (14π., 2/5 τρίπ.), Νόρις (14π., 7 ριμπ.) και Λαπροβίτολα (14π.) να ακολουθούν σε απόδοση. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ σούταρε 9/22 τρίποντα, κατέβασε 23 ριμπάουντ και μοίρασε 13 ασίστ για οκτώ λάθη.
Για την Τενερίφη, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι ξεχώρισε με 14 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στην τρίτη θέση της κατάταξης στην ισπανική λίγκα με ρεκόρ 12-5, πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης (15-2) και τη Βαλένθια (13-4), πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τη EuroLeague (29/1).
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 45-36, 66-62, 82-89.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.